Primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto a minuto

Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

En 10 años detienen a 6 empleados de Pemex por huachicol

¡Atención! Inicia pago de pensiones y Programas del Bienestar; consulta el calendario

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Nueva Corte, nuevo logo; con bastón de mando, así lucirá la imagen institucional

Entre lágrimas, sonrisas y abrazos, miles de estudiantes regresaron a clases en la CDMX.

El arrancó este lunes con el regreso de millones de estudiantes de educación preescolar, básica, media y superior en todo el país.

En la capital, la emoción y la expectativa se vivieron intensamente en la Escuela Secundaria Diurna No. 1 “César Ruiz A. Ruiz”, ubicada en el Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Regreso a clases 2025-2026 en CDMX; emoción y reencuentros marcan el inicio del ciclo escolar. Foto: Luis Camacho
Desde muy temprano, los alrededores del plantel se llenaron de centenares de alumnos uniformados, muchos de ellos acompañados por sus padres. Hubo lágrimas y risas; los reencuentros entre compañeros estuvieron marcados por abrazos y gritos de alegría, mientras que para otros, especialmente quienes vivieron su primer día de secundaria, el nervio y la nostalgia se reflejaron en lágrimas al separarse de sus familias.

Los padres, algunos apresurados, llegaron en bicicletas eléctricas, otros corrieron de la mano con sus hijos para alcanzar la entrada antes de la última campanada. La escena reflejó la mezcla de rutina y emoción que acompaña al arranque de cada ciclo escolar.

Ya dentro de la escuela, la ceremonia de inicio se entonó el Himno Nacional mientras la escolta presentó la bandera, acto con el que oficialmente se dio inicio a un nuevo periodo académico.

