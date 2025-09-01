Entre lágrimas, sonrisas y abrazos, miles de estudiantes regresaron a clases en la CDMX.

El ciclo escolar 2025-2026 arrancó este lunes con el regreso de millones de estudiantes de educación preescolar, básica, media y superior en todo el país.

En la capital, la emoción y la expectativa se vivieron intensamente en la Escuela Secundaria Diurna No. 1 “César Ruiz A. Ruiz”, ubicada en el Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Regreso a clases 2025-2026 en CDMX; emoción y reencuentros marcan el inicio del ciclo escolar. Foto: Luis Camacho

Lee también Regreso a clases 2025; fechas de puentes escolares y vacaciones para planificar el año escolar

Desde muy temprano, los alrededores del plantel se llenaron de centenares de alumnos uniformados, muchos de ellos acompañados por sus padres. Hubo lágrimas y risas; los reencuentros entre compañeros estuvieron marcados por abrazos y gritos de alegría, mientras que para otros, especialmente quienes vivieron su primer día de secundaria, el nervio y la nostalgia se reflejaron en lágrimas al separarse de sus familias.

Los padres, algunos apresurados, llegaron en bicicletas eléctricas, otros corrieron de la mano con sus hijos para alcanzar la entrada antes de la última campanada. La escena reflejó la mezcla de rutina y emoción que acompaña al arranque de cada ciclo escolar.

Ya dentro de la escuela, la ceremonia de inicio se entonó el Himno Nacional mientras la escolta presentó la bandera, acto con el que oficialmente se dio inicio a un nuevo periodo académico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL