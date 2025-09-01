Más Información

Primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto a minuto

Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

En 10 años detienen a 6 empleados de Pemex por huachicol

¡Atención! Inicia pago de pensiones y Programas del Bienestar; consulta el calendario

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Nueva Corte, nuevo logo; con bastón de mando, así lucirá la imagen institucional

Las vacaciones de verano terminaron y este 1 de septiembre regresan oficialmente los estudiantes a las aulas y, aunque el regreso a clases apenas empieza, algunos padres y alumnos ya piensan en los siguientes días de asueto —o descansos, como muchos prefieren llamarle—, así como las próximas vacaciones, por lo anterior, te dejamos el calendario 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por si deseas consultar cuándo será el primer puente y otras fechas del ciclo escolar.

¿Cuándo será el primer puente?

El primer puente del regreso a clases será tan sólo dos semanas después del inicio de pues está programado para el 16 de septiembre en conmemoración al Día de la Independencia de México.

El segundo puente está programado para el lunes 17 de noviembre, por lo que puedes programar un día de descanso largo.

¿Cuándo inician las vacaciones?

De acuerdo con el calendario de la SEP las vacaciones de invierno están programadas para el 22 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026.

En tanto la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) se realizará el 26 de septiembre, motivo por lo cual hay suspensión de actividades académicas.

Este también está programado para los días 31 de octubre, 28 de noviembre.

