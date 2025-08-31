El próximo lunes 1 de septiembre miles de estudiantes de nivel básico volverán a las aulas de clase, para dar inicio al ciclo escolar 2025-2026, por lo que estar preparados ante posibles incidentes dentro de la escuela es una buena idea para iniciar con la mejor actitud un nuevo año escolar.

Además, de útiles escolares, libros y cuadernos, empacar un kit de emergencia en la mochila de tu hijo o hija podría ser de gran ayuda ante percances inesperados dentro del aula, los cuales pueden llegar a interrumpir la formación académica y rendimiento de los niños y niñas.

No es necesario cargar una bolsa extra, solo designa un compartimiento en la mochila de clases para empacar cosas y productos que sean de primera necesidad.

Regreso a Clases 2025: Kit de emergencia; ¿qué no puede faltar en la mochila de tu hijo?. Foto: Canva

¿Qué no puede faltar en la mochila de tu hijo este regreso a clases?

Entre los objetos y productos que tu hijo debe mantener en el interior de su mochila para evitar cualquier incidente dentro de los planteles educativos durante las jornadas escolares están:

Agua potable y alimentos

Cargar con una botella de agua y algún snack como barras energéticas o galletas nutritivas siempre es importante, pues podría ayudar en situación de deshidratación o de bajo nivel de azúcar en el cuerpo.

Botiquín de primeros auxilios

Preparar un botiquín básico de primeros auxilios podría ayudar a tu hijo o hija en cualquier accidente académico, en una bolsa pequeña incluye gasas, curitas, pomadas o incluso algunos analgésicos como paracetamol. Además, podrías agregar alguna linterna con baterías de repuesto y un silbato en caso de emergencias.

Regreso a Clases 2025: Kit de emergencia; ¿qué no puede faltar en la mochila de tu hijo?. Foto: Canva

Kit de higiene personal

Armar un kit de higiene personal mantendrá a tu pequeño limpio y listo para cualquier desafío, lleva gel antibacterial, mascarillas, toallitas húmedas desinfectantes, papel higiénico, jabón y crema para manos, toallas higiénicas en caso de las niñas y un pequeño desodorante para los niños.

mndsm/aosr