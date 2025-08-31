Más Información

Regreso a Clases 2025: Kit de emergencia; ¿qué no puede faltar en la mochila de tu hijo?

Regreso a Clases 2025: Kit de emergencia; ¿qué no puede faltar en la mochila de tu hijo?

El Temach cuestiona la relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal; "van a ver tremendo desarrollo de personaje"

El Temach cuestiona la relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal; "van a ver tremendo desarrollo de personaje"

Dismorfia de Snapchat: ¿qué es este fenómeno causado por las redes sociales?

Dismorfia de Snapchat: ¿qué es este fenómeno causado por las redes sociales?

Krispy Kreme lanza Combo Mágico de Harry Potter; conoce en que consiste y que precio tiene

Krispy Kreme lanza Combo Mágico de Harry Potter; conoce en que consiste y que precio tiene

CURP biométrica: ¿es obligatoria para tramitar la credencial del INAPAM?; entérate aquí

CURP biométrica: ¿es obligatoria para tramitar la credencial del INAPAM?; entérate aquí

El próximo lunes 1 de septiembre miles de estudiantes de nivel básico volverán a las aulas de clase, para dar inicio al , por lo que estar preparados ante posibles incidentes dentro de la escuela es una buena idea para iniciar con la mejor actitud un nuevo año escolar.

Además, de útiles escolares, libros y cuadernos, empacar un en la mochila de tu hijo o hija podría ser de gran ayuda ante percances inesperados dentro del aula, los cuales pueden llegar a interrumpir la formación académica y rendimiento de los niños y niñas.

No es necesario cargar una bolsa extra, solo designa un compartimiento en la mochila de clases para empacar cosas y productos que sean de primera necesidad.

Lee también:

Regreso a Clases 2025: Kit de emergencia; ¿qué no puede faltar en la mochila de tu hijo?. Foto: Canva
Regreso a Clases 2025: Kit de emergencia; ¿qué no puede faltar en la mochila de tu hijo?. Foto: Canva

¿Qué no puede faltar en la mochila de tu hijo este regreso a clases?

Entre los objetos y productos que tu hijo debe mantener en el interior de su mochila para evitar cualquier incidente dentro de los planteles educativos durante las jornadas escolares están:

Agua potable y alimentos

Cargar con una botella de agua y algún snack como barras energéticas o galletas nutritivas siempre es importante, pues podría ayudar en situación de deshidratación o de bajo nivel de azúcar en el cuerpo.

Botiquín de primeros auxilios

Preparar un botiquín básico de primeros auxilios podría ayudar a tu hijo o hija en cualquier accidente académico, en una bolsa pequeña incluye gasas, curitas, pomadas o incluso algunos analgésicos como paracetamol. Además, podrías agregar alguna linterna con baterías de repuesto y un silbato en caso de emergencias.

Lee también:

Regreso a Clases 2025: Kit de emergencia; ¿qué no puede faltar en la mochila de tu hijo?. Foto: Canva
Regreso a Clases 2025: Kit de emergencia; ¿qué no puede faltar en la mochila de tu hijo?. Foto: Canva

Kit de higiene personal

Armar un kit de higiene personal mantendrá a tu pequeño limpio y listo para cualquier desafío, lleva gel antibacterial, mascarillas, toallitas húmedas desinfectantes, papel higiénico, jabón y crema para manos, toallas higiénicas en caso de las niñas y un pequeño desodorante para los niños.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses