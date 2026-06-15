El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, informó que más de 4.8 millones de créditos considerados impagables fueron reestructurados durante la actual administración, con el objetivo de corregir esquemas que provocaban que las deudas crecieran pese a que los trabajadores continuaban realizando sus pagos.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Romero Oropeza detalló que de los 4 millones 856 mil créditos identificados con estas características, 457 mil quedaron con saldo cero, por lo que sus titulares ya no deberán realizar ningún pago adicional.

Explicó que los más de 4.4 millones de créditos restantes fueron reestructurados mediante reducciones de saldo, tasas de interés más bajas y mensualidades fijas, lo que permitió que las familias pudieran cumplir con sus obligaciones sin que la deuda continuara incrementándose.

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El funcionario destacó que la estrategia no solo benefició a los acreditados, sino que también mejoró la recaudación del Instituto. Como ejemplo, señaló que un grupo inicial de 650 mil créditos aportaba 215 millones de pesos antes de la reestructura, mientras que después de recibir los beneficios el pago mensual aumentó a 318 millones de pesos, aun cuando el número de créditos disminuyó debido a liquidaciones totales.

“Esto quiere decir que la gente paga, siempre y cuando tenga condiciones justas de pago”, afirmó.

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En materia de mejoramiento de vivienda, informó que durante 2026 se han otorgado casi 150 mil créditos para ampliación y rehabilitación de hogares, cifra que supera ampliamente la meta inicial de 132 mil financiamientos para este año.

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Respecto al Programa de Vivienda para el Bienestar, indicó que al 14 de junio se tienen contratadas 460 mil viviendas, de las cuales 191 mil ya están en construcción. La meta para finales de 2026 es alcanzar 700 mil viviendas contratadas, como parte del compromiso sexenal de construir 1.2 millones de casas.

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Romero Oropeza destacó que ya se han colocado 23 mil 281 viviendas en 21 estados y que el 90 por ciento de los beneficiarios percibe entre uno y dos salarios mínimos. Además, subrayó que tres de cada cuatro viviendas han sido adquiridas por jóvenes menores de 40 años.

Uno de los cambios más relevantes, añadió, fue la simplificación de los trámites para acceder a un crédito. Señaló que fueron eliminados más de 25 requisitos y se dejó de utilizar el buró de crédito como condicionante para otorgar financiamiento.

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Por su parte, el director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras, informó que continúan los trabajos de construcción y mejoramiento habitacional en diversas entidades del país, mientras que la vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza, reportó avances cercanos al 40 por ciento en los programas de reestructuración de créditos para trabajadores del Estado.

Maldonado anunció además que a partir del 1 de julio entrará en operación un nuevo estado de cuenta simplificado para los acreditados del Fovissste y adelantó la puesta en marcha de la tercera etapa del programa de conversión de créditos de UMA a pesos, con tasas fijas y pagos congelados.

Al cierre de la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el Programa de Vivienda para el Bienestar avanza conforme a lo previsto y aseguró que actualmente ya se encuentran en construcción 274 mil viviendas.

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La mandataria señaló que existen 604 mil viviendas contratadas y más de 24 mil ya entregadas a sus beneficiarios. Asimismo, resaltó que la reestructuración de más de cinco millones de créditos hipotecarios ha permitido cancelar deudas de cientos de miles de familias y reducir significativamente los saldos de millones más.

“Estamos atendiendo a cerca de siete millones de familias con el Programa de Vivienda para el Bienestar”, afirmó la Presidenta.

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En lo que va del sexenio, Insus entrega 36 mil 123 escrituras a familias mexicanas

Víctor Rubén Guzmán, director del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), informó que en lo que va del sexenio se han entregado 36 mil 123 escrituras a familias mexicanas y se encuentran listas para entregar otras 3 mil 550, con un avance acumulado de 39 mil 673 escrituras.

Rubén Guzmán explicó que también se encuentran en proceso de escrituración 117 mil 442 lotes.

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Detalló que el Estado de México es la entidad que cuenta con más procesos a nivel nacional por el nivel de irregularidad reportado con 13 mil 286 procesos de escrituración.

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Adicionalmente, precisó que se encuentran en proceso de incorporación 557 mil 980 lotes con diferentes vías jurídicas.

En ese sentido, destacó que el 63.4% de las acciones de regularización del Insus están a nombre de las madres de familias, “porque tenemos una deuda histórica con las mujeres madres de familia y estamos poniéndoles nombre con la finalidad de que se conviertan en dueñas del patrimonio familiar”.

em/apr