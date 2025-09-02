Empleo para mayores de 60 años: Kavak lanza Fase 3 de Talentos Únicos con 100 puestos

Kavak, la compañía AutoTech que ha revolucionado la compra y venta de autos en México y América Latina, anunció la Fase 3 de Talentos Únicos, su programa de inclusión laboral enfocado en adultos mayores.

En esta nueva etapa, la empresa busca contratar a 100 personas mayores de 60 años en distintas sedes del país, principalmente en roles con contacto directo con los clientes, a través decon un modelo que combina eficiencia operativa e impacto social. La iniciativa refuerza el compromiso de Kavak por abrir espacios de trabajo dignos e innovadores a un sector de la población que enfrenta retos para reinsertarse laboralmente.

Reclutamiento en el Día de las Personas Mayores

El anuncio se realizó tras la participación de Kavak en el evento organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, el pasado 30 de agosto, con motivo del Día de las Personas Mayores.

Foto: cortesía Kavak

En esta jornada, la compañía instaló un módulo de reclutamiento donde decenas de personas adultas mayores pudieron postularse directamente a las vacantes. El contacto cara a cara permitió que muchas personas conocieran de primera mano las oportunidades que ofrece la empresa, generando confianza y demostrando que la madurez profesional sigue siendo un valor en el mercado laboral.

Resultados de fases previas: historias de inclusión

El programa Talentos Únicos ha despertado gran interés desde su inicio. En fases anteriores se recibieron postulaciones de 29 estados del país, con un promedio de edad de 63 años y más de la mitad de los aspirantes con estudios superiores.

Cada candidatura representa una historia de resiliencia. Tal es el caso de Rosario, de 62 años, quien tras años de estar fuera del mercado laboral encontró en Kavak una oportunidad para volver a sentirse parte de un equipo:

“Para mí estos nueve meses han sido una experiencia extraordinaria que no pensé que iba a vivir a esta edad. Fue un cambio radical pensar que solo íbamos a estar para tareas menores; ahora que vemos que somos una parte importante del proceso de la compra y venta de un auto, me da mucha satisfacción”, compartió.

Historias como la de Rosario muestran que la inclusión laboral de adultos mayores no es un gesto simbólico, sino una estrategia que genera beneficios tangibles: mejor experiencia para clientes, menor rotación de personal y una cultura organizacional más sólida y diversa.

Foto: cortesía Kavak

“Los resultados de las fases anteriores han superado nuestras expectativas. Nuestros Talentos Únicos no solo aportan experiencia y estabilidad; también transforman la manera en que trabajamos como equipo”, comentó Saúl Crespo Laborem, Chief Corporate Affairs & Chief of Staff de Kavak.

Innovación: capacitación digital y piloto de inteligencia artificial

La tercera fase del programa no solo busca sumar talento senior, sino también fortalecer su integración mediante capacitación continua. Entre las novedades destacan:

Mentoría intergeneracional , donde la experiencia se combina con la energía de nuevas generaciones.

, donde la experiencia se combina con la energía de nuevas generaciones. Microcursos digitales mensuales , diseñados para actualizar competencias en herramientas tecnológicas.

, diseñados para actualizar competencias en herramientas tecnológicas. Un curso en inteligencia artificial, creado especialmente para adultos mayores, que se impartirá en las oficinas de Kavak.

Con estas iniciativas, Kavak apuesta por un modelo de aprendizaje que acerca la tecnología a perfiles diversos y proyecta a la compañía hacia el futuro del trabajo.

Cómo postularse: vías de contacto y requisitos

El programa está abierto a personas mayores de 60 años que quieran integrarse a las áreas operativas y comerciales de Kavak en distintas ciudades de México.

Quienes deseen participar pueden hacerlo de tres formas:

Postularse directamente en las sucursales de Kavak. Enviar su CV al correo talentos.unicos@kavak.com Acudir al módulo de INAPAM más cercano con su documentación.

De esta manera, Kavak acerca las oportunidades laborales a diferentes puntos de contacto, facilitando el acceso y reforzando su compromiso con la inclusión social.

Un compromiso con el talento senior

Con la Fase 3 de Talentos Únicos, Kavak reafirma su visión de largo plazo y su compromiso con un modelo de operación que integra eficiencia, inclusión y sostenibilidad social.

La compañía no solo busca cubrir vacantes, sino también reconocer el valor de la experiencia y la sabiduría de los adultos mayores, posicionándose como referente en programas de inclusión laboral en México.

Para Kavak, los adultos mayores representan un motor de estabilidad y transformación organizacional, y su integración se ha convertido en un pilar de la estrategia empresarial que conecta innovación con responsabilidad social.