Adultos Mayores con INAPAM: ¿se puede tramitar la tarjeta en línea?; esto se sabe

A partir de los 60 años de edad, los mexicanos pueden tramitar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la cual funciona como una identificación oficial y con ella se puede acceder a distintos programas sociales y otros beneficios.

El INAPAM es un organismo público que se encarga de dirigir la política nacional para el bienestar de las personas de la tercera edad, garantizando el cumplimiento de todos sus derechos, así como de su inclusión, integración y participación en la vida económica.

La tarjeta INAPAM es una herramienta para que las personas que pertenecen a este sector de la población se identifiquen como un grupo prioritario y puedan acceder a descuentos en establecimientos y en pagos de servicios.

Leer también: Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos?

Los adultos mayores tienen acceso a distintos beneficios con su tarjeta INAPAM. Foto: Unsplash

¿Se puede tramitar la tarjeta INAPAM en línea?

Para tramitar la credencial del INAPAM, es indispensable que la persona haya cumplido 60 años, a partir de esta edad el solicitante deberá acercarse a algún Módulo INAPAM, ya que el registro se realiza únicamente de forma presencial.

En la CDMX, se encuentra un módulo en cada una de las 16 alcaldías con un horario de atención general de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. En el resto del país se puede consultar la ubicación a través de la página web: https://www.gob.mx/inapam/