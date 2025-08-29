Pensión Mujeres Bienestar 2025: A 2 días de concluir el registro, Ariadna Montiel llama a inscribirse; checa aquí los detalles

Más Información

A 2 días de que concluya el registro de la , Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, invita a las mexicanas a inscribirse, ya que la convocatoria del apoyo económico para las mujeres de 60 a 64 años se encuentra en su fase final.

“La Pensión Mujeres Bienestar reconoce toda una vida de esfuerzo de las mujeres que trabajan fuera y dentro de su hogar al cuidado de su familia, así como contribuye a su independencia económica”, precisó la secretaria de Bienestar.

Este programa social impulsado por el Gobierno de México, va enfocado a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores, otorgando a las beneficiarias un apoyo económico de $3,000 pesos bimestrales que es distribuido por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar.

Pensión Mujeres Bienestar 2025. Foto: Especial
¿Cómo registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar?

El registro para el apoyo económico se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, bajo el siguiente calendario y durante la última etapa, este viernes 29 de agosto corresponde a las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

El último día de registro es el sábado 30 de agosto y, durante esta fecha todas las letras podrán realizar el trámite.

Calendario mujeres bienestar. Foto: Secretaría del Bienestar
Cabe destacar que el registro se realiza de forma presencial en cualquiera de los 2 mil 400 Módulos de Bienestar, que brindan atención de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas.

Para conocer la ubicación se puede consultar la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar

¿Cuáles son los requisitos para el registro Mujeres Bienestar?

  • Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional,
  • credencial del Inapam, o carta de identidad)
  • CURP (impresión reciente)
  • Acta de nacimiento (legible)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)

