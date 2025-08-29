Conavi 2025: ¿qué documentos son necesarios para la visita domiciliaria?; esto se sabe

El Gobierno de México anunció hace un par de semanas quienes podrán continuar con el Programa de Vivienda para el Bienestar, implementado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Este programa busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada para las personas que más lo necesitan, se dará prioridad a quienes viven en condiciones de alta marginación, carencias sociales e indígenas.

Para conocer si fuiste seleccionado debes ingresar al sitio oficial de Conavi, Vivienda para el Bienestar, capturar tu CURP (Clave única del Registro de Población) y luego verificar si tu folio fue seleccionado.

¿Qué documentos son necesarios para la visita domiciliaria?

Si tu folio aparece, podrás continuar con el trámite, primero te harán una llamada telefónica para programar una visita y luego se presentará personal de la Conavi en tu hogar para el levantamiento de la Cédula de Información Socioeconómica.

Los documentos que son necesarios son:

Acta de Nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

CURP

Comprobante de ingresos o carta de declaración

Identificación Oficial Vigente

Comprobante de estado civil (acta de matrimonio o constancia de concubinato; constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio)

Carta de no derechohabiencia

Certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud, sólo en caso de ser necesaria

Certificado de no propiedad

¿Qué sigue después de la visita domiciliaria?

Después de la visita, seguirá el perfilamiento de la demanda y publicación de los resultados (la Conavi seleccionará a quienes cumplen con los requisitos), sorteo (en caso de que la demanda sea mayor a la disponibilidad) y por último, patrón de personas beneficiadas (el comité de financiamiento de la Conavi aprobará las solicitudes de las personas)

