Regreso a clases en México; los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026 con buen humor

Este primero de septiembre millones de estudiantes retoman sus actividades escolares después de unas largas vacaciones en México.

Por lo que en redes sociales ciertos ya están inundados de memes y videos cómicos sobre este nuevo comienzo en sus escuelas.

Los mejores memes del regreso a clases. Foto: Redes sociales

Los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026

En plataformas como TikTok, Instagram y X ya son una variedad de memes que días atrás distintos usuarios comenzaron a compartir sobre el regreso a clases.

Sin duda, los padres también son parte de este regreso a clases y compartieron cómo se sentirán al no tener a sus hijos en casa.

Los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026 Foto: Captura de pantalla en X

Los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026. Foto: Captura de pantalla en X

La mayoría de los niños, adolescentes y jóvenes no toman este regreso con la mayor actitud ya que dejan de lado sus vacaciones y sufren el regreso a su rutina diaria.

Los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026. Foto: Captura de pantalla en X

Los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026. Foto: Captura de pantalla en X

De igual forma, los usuarios se han reído de las mentiras que dicen los niños para no ir, al final son los padres quienes no creen sus "argumentos".

