Más Información
Regreso a clases en México; los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026 con buen humor
La Casa de Los Famosos 3: los mejores memes que dejó la quinta gala de eliminación; usuarios reaccionan a salida de Mariana Botas
Conavi 2025: ¿cómo saber qué día será la visita domiciliaria si resulté seleccionado en Vivienda para el Bienestar?; esto se sabe
Este primero de septiembre millones de estudiantes retoman sus actividades escolares después de unas largas vacaciones en México.
Por lo que en redes sociales ciertos ya están inundados de memes y videos cómicos sobre este nuevo comienzo en sus escuelas.
Lee también Los mejores memes para recibir septiembre; usuarios le dan la bienvenida al mes patrio... y de temblores
Los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026
En plataformas como TikTok, Instagram y X ya son una variedad de memes que días atrás distintos usuarios comenzaron a compartir sobre el regreso a clases.
Sin duda, los padres también son parte de este regreso a clases y compartieron cómo se sentirán al no tener a sus hijos en casa.
La mayoría de los niños, adolescentes y jóvenes no toman este regreso con la mayor actitud ya que dejan de lado sus vacaciones y sufren el regreso a su rutina diaria.
De igual forma, los usuarios se han reído de las mentiras que dicen los niños para no ir, al final son los padres quienes no creen sus "argumentos".
También te interesará:
La Casa de Los Famosos 3: los mejores memes que dejó la quinta gala de eliminación; usuarios reaccionan a salida de Mariana Botas
Días de descanso y puentes en septiembre; ¿cuáles son oficiales y cuáles se pagan triple?
¿Qué se celebra hoy, 1 de septiembre?; conoce las efemérides de este lunes
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
xmg/aov