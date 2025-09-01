Más Información

Regreso a clases en México; los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026 con buen humor

Regreso a clases en México; los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026 con buen humor

La Casa de Los Famosos 3: los mejores memes que dejó la quinta gala de eliminación; usuarios reaccionan a salida de Mariana Botas

La Casa de Los Famosos 3: los mejores memes que dejó la quinta gala de eliminación; usuarios reaccionan a salida de Mariana Botas

Conavi 2025: ¿cómo saber qué día será la visita domiciliaria si resulté seleccionado en Vivienda para el Bienestar?; esto se sabe

Conavi 2025: ¿cómo saber qué día será la visita domiciliaria si resulté seleccionado en Vivienda para el Bienestar?; esto se sabe

¿Qué se celebra hoy, 1 de septiembre?; conoce las efemérides de este lunes

¿Qué se celebra hoy, 1 de septiembre?; conoce las efemérides de este lunes

Bebidas con alcohol en envases de cartón: el cambio que lidera Tetra Pak

Bebidas con alcohol en envases de cartón: el cambio que lidera Tetra Pak

Este primero de septiembre millones de estudiantes retoman sus actividades después de unas largas vacaciones en México.

Por lo que en redes sociales ciertos ya están inundados de memes y videos cómicos sobre este nuevo comienzo en sus escuelas.

Los mejores memes del regreso a clases. Foto: Redes sociales
Los mejores memes del regreso a clases. Foto: Redes sociales

Lee también

Los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026

En plataformas como TikTok, Instagram y X ya son una variedad de memes que días atrás distintos usuarios comenzaron a compartir sobre el regreso a clases.

Sin duda, los padres también son parte de este regreso a clases y compartieron cómo se sentirán al no tener a sus hijos en casa.

Los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026 Foto: Captura de pantalla en X
Los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026 Foto: Captura de pantalla en X
Los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026. Foto: Captura de pantalla en X
Los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026. Foto: Captura de pantalla en X

La mayoría de los niños, adolescentes y jóvenes no toman este regreso con la mayor actitud ya que dejan de lado sus vacaciones y sufren el regreso a su rutina diaria.

Los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026. Foto: Captura de pantalla en X
Los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026. Foto: Captura de pantalla en X
@eliu_hndz

#humor #regresoaclases #lacasadelosfamosos

♬ sonido original - godin.millenial
Los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026. Foto: Captura de pantalla en X
Los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026. Foto: Captura de pantalla en X

De igual forma, los usuarios se han reído de las mentiras que dicen los niños para no ir, al final son los padres quienes no creen sus "argumentos".

@no_soy_yo0014

#pnchtiktokponmeenparati #fip #parati#escuela#1septimbre

♬ sonido original - ︎🏌🏻‍♀️
@luisgraciell

😭😭 #parati #fyp #luisgraciel #contenido

♬ sonido original - ︎🏌🏻‍♀️

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses