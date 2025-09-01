¿Qué se celebra hoy, 1 de septiembre?; conoce las efemérides de este lunes

Hoy, primero de septiembre, comenzamos el mes celebrando algunos actos conmemorativos.

Se centra en cuatro temas: Día Mundial de las Huellas Dactilares, Día Internacional de los Primates, Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

Todas estas fechas tienen el objetivo de concientizar a las personas sobre ciertos problemas que enfrenta el mundo, por eso te contamos todo lo que necesitas saber sobre lo sucedido un día como hoy.

¿Qué se celebra hoy, 1 de septiembre?

Día Mundial de las Huellas Dactilares

Foto: iStock

Según el sitio web “diainternacionalde”, este día se rinde homenaje al investigador criminal astro húngaro Juan Vucetich, quien vio la importancia de las huellas dactilares para resolver crímenes.

Vucetich creó 4 grupos para clasificar las características de una huella: arcos, bucles internos, bucles externos y verticilos.

Gracias a su metodología, en 1892 se pudo identificar a una asesina bonaerense llamada Francisca Rojas, ya que había dejado una huella de sangre en su pulgar, evidencia que la delataba, convirtiendo a este en un método eficaz para las investigaciones forenses.

Día Internacional de los Primates

Foto: Archivo

De acuerdo con el sitio web “AAP”, esta fecha se conmemora desde el 2005 por la organización Animal Defenders International (ADI), el cual en ese momento quiso dar a conocer la persecución, explotación y presiones a las que se enfrenta esta especie.

Algunas de las amenazas que enfrenta estas especies es la pérdida de su hábitat y el tráfico ilegal. Su conservación depende de su supervivencia y la salud de los ecosistemas en los que se habiten.

Cuando un primate es rescatado de un hábitat que no es adecuado para ellos estos suelen tener dificultades en la rehabilitación, ya que una de las principales necesidades de esta especie es poder moverse por los árboles entre grandes extensiones de terreno, vivir en sociedad con sus congéneres, y pasar tiempo buscándose su propia comida.

Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación

Foto: Pexels

Este día tiene como objetivo celebrar al Dios de la creación del mundo, es por eso que muchos cristianos se unen en oraciones para crear conciencia sobre la crisis ecológica y la necesidad de proteger el medio ambiente.

Comienzo de la Segunda Guerra Mundial

Foto: Wikimedia Commons.

De acuerdo con National Geographic, este día es para recordar a todas las personas que vivieron las consecuencias de uno de los conflictos más devastadores para la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, que comenzó el 1 de septiembre de 1939.

Ese día, Alemania invadió Polonia, ordenada por Adolf Hitler, lo que violó acuerdos internacionales, en los que luego se involucraron decenas de países.

