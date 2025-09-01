La Casa de Los Famosos 3: los mejores memes que dejó la quinta gala de eliminación; usuarios reaccionan a salida de Mariana Botas

La quinta gala de eliminación se llevó a cabo en La Casa de los Famosos 2025 y ha generado una infinidad de reacciones en redes sociales.

Luego de tener, por segunda semana consecutiva, una placa de nominados multitudinaria y de que Shiky le otorgara la salvación a Facundo, quedaron en riesgo de eliminación Dalílah Polanco, Mariana Botas, Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo De Nigris, Aarón Mercury y Abelito.

Entre nervios y lo que parece una clara tendencia del público por el Cuarto Noche, Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de Los Famosos México, dejando al equipo Noche celebrando el regreso de todos sus integrantes y al Cuarto Día lamentando la salida de su querida integrante.

Los mejores memes y reacciones de la quinta gala de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025

Como es costumbre, la noche de eliminación dejó millones de reacciones entre los seguidores del reality show, algunos gozaron el momento, otros sufrieron la eliminación de Mariana Botas, y unos más decidieron recordar las temporadas pasadas.

Fuiste una icónica Mariana, pero que bueno que ya saliste de esa casa horrible sin chiste #LaCasaDeLosFamosososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/muDkM7uO1T — ✩ (@PlDELO) September 1, 2025

Diversos usuarios quisieron lamentar la salida de casi todas las mujeres del Cuarto Día.

Memes de La Casa de los Famosos 2025. Foto: X

Los fans del Cuarto Noche celebraron con entusiasmo que, a pesar de tener a 5 de sus 6 integrantes nominados esta semana, lograron salvar a todos.

Memes de La Casa de los Famosos 2025. Foto: X

Por otro lado, hubo internautas que decidieron recordar a los equipos finalistas de las temporadas pasadas y comentar que este año, el Cuarto Noche, que ya lleva ventaja, está lleno de gente "con pocos valores" y "aburrida".

Y SIN ATACARSEE ¿pero en qué momento mx pasó de apoyar teams tan icónicos como Infierno y Mar, a uno lleno de gente INCIPIDA (exceptuando a Abelito) y ABURRIDA? Esta es sin duda la PEOR temporada de LCDFMX gracias al público 🥱#LaCasaDeLosFamososMéxico #LCDFMX #LCDFMX3 pic.twitter.com/QMysDrulIS — danonino ✮ (@ijunnoo) September 1, 2025

Algunos usuarios no dejaron pasar desapercibido el gracioso momento durante el sinceramiento, en el que Mar Contreras dijo algo que no tenía sentido.

Memes de La Casa de los Famosos 2025. Foto: X

Otros usuarios celebraron la salida de Mariana Botas relacionándola a que la actriz siempre usaba la sudadera de Aldo.

La verdadera ganadora con esta eliminación fue la sudadera de Aldo #LaCasaDeLosFamososMéxico #LCDLFMX3 pic.twitter.com/hwxg0HfUKu — Alex.mp3 (@_Alexh13_) September 1, 2025

También algunos internautas quisieron recalcar la personalidad de Dalílah, a quien el Cuarto Noche criticó durante la gala por no ser ella.

Memes de La Casa de los Famosos 2025. Foto: X

