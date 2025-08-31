La Casa de Los Famosos México ha terminado su quinta semana de acciones y con eso ha dejado un nuevo eliminado que se suma a Olivia Collins, Adrián Di Monte, Ninel Conde y Priscila Valverde como los participantes que han dejado de lado el sueño de llevarse el gran premio.

Como cada siete días, los habitantes tuvieron la oportunidad de pararse frente al nominado que quisieran para externarle el motivo por el que quieren que abandonen el reality show, cabe recordar que en esta oportunidad los que estaban en riesgo de salir eran:

Aldo De Nigris

Mariana Botas

Alexis Ayala

Dalilah Polanco

Aarón Mercury

Abelito

Mar Contreras

Durante el posicionamiento, contrario a lo que se había venido mostrando en las galas de eliminación de La Casa de Los Famosos, Alexis Ayala no fue el foco de atención durante los confrontamientos, todo esto como parte de una estrategia muy pensada por los ocupantes del cuarto Día, pues, no quieren darle oportunidad de continuar con sus ataques.

Esta semana además, ha estado marcada por los roces entre los participantes como el que protagonizaron el mismo actor y Shiky Clement en medio de uno de los juegos en el que ambos levantaron de más la voz.

El español se mostró muy enojado en una conversación con sus compañeros al mencionar que ni siquiera su padre, hermano o novio le gritan y dentro del set no iba a permitir que sucediera, mientras que Ayala sentenció contundente “ya van dos y no va a haber una tercera”, habrá que ver cómo siguen los ánimos tras la gala de este domingo.

¿Quién fue el quinto eliminado de La Casa de Los Famosos?

Mariana Botas fue la quinta eliminada de La Casa de Los Famosos México, esto luego de que durante el posicionamiento y el sinceramiento de esta semana dejará claro que varios de los concursantes ya han entrado en un modo serio de competencia.

Con esta salida hasta ahora van cinco participantes que se han despedido del sueño de llevarse el gran premio y quedan once personas detrás de los cuatro millones de pesos para quien se alce como campeón.