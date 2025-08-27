Nuevamente la tabla de nominación de La Casa de los Famosos se volvió multitudinaria, porque en la quinta gala quienes ahora luchan por permanecer en el reality son Facundo, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Dalilah Polanco, Mariana Botas, Aarón Mercury, Mar Contreras y Abelito.

El momento de la nominación llegó y fue Mariana Botas la primera en entrar al confesionario, donde decidió nominar a Alexis Ayala con dos puntos, porque consideró que la ha ofendido en los posicionamientos y era algo que no iba a permitir, y uno a Aarón Mercury por estrategia, ya que quiere mover un poco la placa.

Abelito dio dos puntos a Facundo y uno a Mariana, por la nominación de la semana pasada donde ambos le dieron sus primeros puntos y por lo tanto su primera vez en la nominación. Después entró Shiky, él decidió darle dos puntos a Aldo de Nigris, para subirlo a la nominación, y uno a Alexis.

Aullando fue como Mar Contreras entró a dar su nominación, dando dos puntos a Mariana por tomarse las cosas tan personal, y uno a Facundo, porque considera que no aporta mucho. La contraparte de Mar en el Cuarto Día, Dalilah Polanco, decidió dar dos puntos a Aldo y uno a Aarón, por los puntos que le dieron a la semana pasada, pero además es la estrategia que va a seguir, subir a los más jóvenes al riesgo de salir de la casa.

Aarón repartió sus puntos entre Dalilah con dos y uno a Facundo, a la primera porque cree que ya no está disfrutando el juego y al segundo porque quiere al líder del Cuarto Día en la placa. Aldo continuó con la estrategia de su compañero, pero él dio dos a Facundo porque escuchó que lo quería llevar a la placa y uno a Dalilah, ya que considera que sigue sintiéndose mal porque ellos la nominaron.

La nueva habitante del Cuarto Noche, Elaine Haro, dio dos a Facundo y uno a Aldo, ambos por estrategia y solidaridad con las mujeres. Luego fue Guana, quien fue movido al Cuarto Día, y dio dos puntos a Facundo y uno a Abelito, debido al momento de transición por el que está pasando y cree que a ninguno le va afectar.

Llegó el momento de la ruleta, cuando Facundo entró al confesionario y La Jefa le explicó que había puntos positivos y negativos, y la suerte decidirá la suerte de sus nominados, eligió a Abelito quien recibió un punto y a Mar a quien le dio dos. Este sistema también se aplicó a Alexis, quien al girar la ruleta le quitó tres puntos a Facundo y le restó un punto a Mariana.

La placa quedó de esta manera Facundo (7), Aldo (5), Alexis (3),Dalilah (3), Mariana, Abelito, Mar y Aarón (2), algo que sorprendió sólo a los más jóvenes que fueron nominados por primera vez, es decir de Nigris y Mercury, porque los demás ya lo esperaban.

Lo que sí les causó sorpresa y además diversión, fue cuando les revelaron cómo habían nominado Alexis y Facundo, éste último le surgió la curiosidad sobre cómo lo habían nominado, porque ni con el menos tres de Alexis se pudo salvar; la especulación siguió por un rato y cuando les pidieron que retomaran sus actividades, se les vio relajados y resignados.