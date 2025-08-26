La quinta semana de La Casa de Los Famosos México ha comenzado después de que Priscila Valverde se convirtiera en la cuarta eliminada del reality show y este lunes se jugó la prueba del líder.

Como cada siete días, antes de la gala, los participantes jugaron por grupos para definir a los tres de ellos que disputarían la gran final para ganarse los privilegios que da ganar, mismos que son subir a la suite del líder con la persona que elijan, inmunidad y la salvación.

Aunque como ya es sabido, este último privilegio todavía se tiene que poner en juego más adelante en la semana, por ahora, los habitantes de LCDLFM se enfrentaron en el juego, “la jugada crece”.

La dinámica consistía en que cada uno de ellos lanzaran pelotas a una rampa como en la clásica atracción de feria de las canicas, pero ahora en el tablero había dieciséis círculos, ocho azules que suman puntos y ocho anaranjados que restan, aquellos con la mayor cantidad avanzan.

Luego de que todos realizaron sus lanzamientos, los tres finalistas de la prueba del líder fueron Shiky Clement, Mar Contreras y Dalilah Polanco, que en la gala se enfrentaron para definir al que subiría a la suite por los próximos siete días, además se puso en juego la moneda del destino con la que pueden cambiar a uno de los integrantes de cada cuarto.

¿Quién ganó la prueba del líder y la moneda del destino hoy?

Shiky Clement fue el habitante de La Casa de Los Famosos que ganó la prueba del líder hoy, lunes 25 de agosto del 2025 , por lo que ahora subirá a la suite del líder junto a Mariana Botas quien fue elegido al azar, pues, le pidieron a Clement elegir un número y optó por el siete, por lo que ahora ella disfrutará también de lujos como comida especial, tragos, jacuzzi y más.

Por otro lado, la moneda del destino la encontró Elaine Haro que junto a Mariana Botas decidió cambiar a Guana del cuarto noche por ella misma del cuarto día, eligiendo está opción pues, considera que fue “lo menos egoísta”, mezclando de nueva cuenta a los equipos, dejando en suspenso como se desarrollarán las alianzas a partir de ahora.

