La Casa de Los Famosos 3: cuarta noche de eliminación desata ola de memes; usuarios reaccionan a salida de Priscila Valverde

La cuarta gala de eliminación en La Casa de Los Famosos México brindó entretenimiento, nervios, ilusión y ansiedad a millones de espectadores.

Con una placa de siete integrantes en riesgo -suceso sin precedentes en el reality show- y el tradicional posicionamiento, acompañado del primer “sinceramiento” de esta temporada, las tensiones entre los integrantes del Cuarto Noche y el Cuarto Día crecen cada vez aún más.

La noche del pasado 24 de agosto, los nervios sin control en la casa más famosa de México se concentraron en la rueda de eliminación, a la se vieron obligados a subir 3 integrantes. Mariana Botas, Priscila Valverde y Guana fueron los habitantes elegidos para este momento, concluyendo finalmente en la salida de la reina de belleza y modelo, Priscila Valverde.

La modelo finalizo su recorrido en la casa de los famosos, siendo la séptima eliminada. Foto: Instagram.

Los mejores memes que dejó la cuarta noche de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025:

Como era de esperarse, la cuarta noche de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025 desató una ola de memes, entre críticas, apoyo, quejas, especulaciones y burlas, miles de usuarios reaccionaron a los momentos más épicos de la noche.

Miles de usuarios expresaron rápidamente su descontento con la eliminación de Priscila.

Que puto fraude! Priscila no debió irse! Honestamente dudo que Mariana tuviera más votos que ella! #LaCasaDeLosFamososMéxico #LCDLFMX3 pic.twitter.com/lxCvAh7ejJ — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) August 25, 2025

Los usuarios destacaron el estilo, la gracia, la simpatía y la gran presencia de Priscila Valverde.

Memes de la cuarta noche de eliminación en La Casa de los Famosos 3. Foto: X

Si embargo, la crítica tras los resultados se extendió a diversos integrantes del Cuarto Noche y a su fandom, ya que diversos usuarios expresaron que son habitantes con "pocos valores y poca educación".

Chingue a su madre Alexis Ayala

Chingue a su madre VictiMar

Chingue a su Madre Guana

Chingue a su Madre Aarón

Y chingue a su madre el público pendejo#LaCasaDeLosFamososMéxico#LCDLFMX3#LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/MfQbGMTCK2 — Jo¹¹ 🐷 (@QBJoeBurrowsgf) August 25, 2025

Diversos internautas estuvieron molestos al ver que Mariana Botas logró salir de la rueda de eliminación y permanecerá otra semana en la casa.

Memes de la cuarta noche de eliminación en La Casa de los Famosos 3. Foto: X

La salvación, una vez más de Alexis Ayala, generó mucha polémica en redes, pues miles de usuarios lo consideran "un mueble" en la casa.

Memes de la cuarta noche de eliminación en La Casa de los Famosos 3. Foto: X

Durante la actualización de hechos que ocurrieron en la semana, se expuso el problema del aseo al que se enfrentan los habitantes más adultos con los jóvenes.

Entonces Dalilah le dijo a Mar que no hiciera el aseo de los demás para que no fueran flojos y de igual manera Mar limpio para quedar bien con los hombres , lo mas PICK ME que eh visto.😬#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/pqAh1RNU9N — JANGEL (@ChicOp__) August 25, 2025

En reiteradas ocasiones, Mar Contreras fue denominada como una "pick me girl" por los usuarios.

Memes de la cuarta noche de eliminación en La Casa de los Famosos 3. Foto: X

De igual forma, varios usuarios también quisieron destacar el increíble enfrentamiento de rap que hubo durante el posicionamiento entre Facundo y Guana.

Al Facundo se le olvidó completamente que el trabajo del Guana es improvisar en me caigo de risa #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/aKvGYpjxch — María José Acedo (@Majoacedo24) August 25, 2025

