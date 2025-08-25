Más Información

La Casa de Los Famosos 3: cuarta noche de eliminación desata ola de memes; usuarios reaccionan a salida de Priscila Valverde

La Casa de Los Famosos 3: cuarta noche de eliminación desata ola de memes; usuarios reaccionan a salida de Priscila Valverde

¿Quién era Verónica Echegui?; actriz española muere a los 42 años

¿Quién era Verónica Echegui?; actriz española muere a los 42 años

Salud Mental en México; ¿qué instituciones ofrecen atención psicológica gratuita?

Salud Mental en México; ¿qué instituciones ofrecen atención psicológica gratuita?

Calendario Escolar 2025–2026: ¿cuándo será el primer puente y qué día caerá?; aquí te lo decimos

Calendario Escolar 2025–2026: ¿cuándo será el primer puente y qué día caerá?; aquí te lo decimos

Usuarios critican a creadores de contenido por hacer trend de 'Ojitos Mentirosos'; acusan de gentrificación

Usuarios critican a creadores de contenido por hacer trend de 'Ojitos Mentirosos'; acusan de gentrificación

La cuarta gala de eliminación en brindó entretenimiento, nervios, ilusión y ansiedad a millones de espectadores.

Con una placa de siete integrantes en riesgo -suceso sin precedentes en el reality show- y el tradicional posicionamiento, acompañado del primer “sinceramiento” de esta temporada, las tensiones entre los integrantes del Cuarto Noche y el Cuarto Día crecen cada vez aún más.

La noche del pasado 24 de agosto, los nervios sin control en la casa más famosa de México se concentraron en la rueda de eliminación, a la se vieron obligados a subir 3 integrantes. Mariana Botas, Priscila Valverde y Guana fueron los habitantes elegidos para este momento, concluyendo finalmente en la salida de la reina de belleza y modelo, Priscila Valverde.

Lee también:

La modelo finalizo su recorrido en la casa de los famosos, siendo la séptima eliminada. Foto: Instagram.
La modelo finalizo su recorrido en la casa de los famosos, siendo la séptima eliminada. Foto: Instagram.

Los mejores memes que dejó la cuarta noche de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025:

Como era de esperarse, la cuarta noche de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025 desató una ola de memes, entre críticas, apoyo, quejas, especulaciones y burlas, miles de usuarios reaccionaron a los momentos más épicos de la noche.

Miles de usuarios expresaron rápidamente su descontento con la eliminación de Priscila.

Los usuarios destacaron el estilo, la gracia, la simpatía y la gran presencia de Priscila Valverde.

Memes de la cuarta noche de eliminación en La Casa de los Famosos 3. Foto: X
Memes de la cuarta noche de eliminación en La Casa de los Famosos 3. Foto: X

Lee también:

Si embargo, la crítica tras los resultados se extendió a diversos integrantes del Cuarto Noche y a su fandom, ya que diversos usuarios expresaron que son habitantes con "pocos valores y poca educación".

Diversos internautas estuvieron molestos al ver que Mariana Botas logró salir de la rueda de eliminación y permanecerá otra semana en la casa.

Memes de la cuarta noche de eliminación en La Casa de los Famosos 3. Foto: X
Memes de la cuarta noche de eliminación en La Casa de los Famosos 3. Foto: X

La salvación, una vez más de Alexis Ayala, generó mucha polémica en redes, pues miles de usuarios lo consideran "un mueble" en la casa.

Memes de la cuarta noche de eliminación en La Casa de los Famosos 3. Foto: X
Memes de la cuarta noche de eliminación en La Casa de los Famosos 3. Foto: X

Lee también:

Durante la actualización de hechos que ocurrieron en la semana, se expuso el problema del aseo al que se enfrentan los habitantes más adultos con los jóvenes.

En reiteradas ocasiones, Mar Contreras fue denominada como una "pick me girl" por los usuarios.

Memes de la cuarta noche de eliminación en La Casa de los Famosos 3. Foto: X
Memes de la cuarta noche de eliminación en La Casa de los Famosos 3. Foto: X

De igual forma, varios usuarios también quisieron destacar el increíble enfrentamiento de rap que hubo durante el posicionamiento entre Facundo y Guana.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses