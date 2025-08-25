¿Quién era Verónica Echegui?; actriz española muere a los 42 años

La actriz madrileña falleció el pasado 24 de agosto de 2025 a los 42 años, dejando una carrera marcada por personajes memorables y una incursión exitosa en la dirección cinematográfica.

Su muerte, confirmada por medios españoles, sorprendió al público y a la industria que seguía de cerca sus proyectos.

Foto: Captura de pantalla en Instagram

Lee también: Muere Xava Drago: ¿qué es el cáncer de estómago, padecimiento que tuvo el vocalista de Coda?; conoce sus síntomas

¿Qué se sabe sobre su muerte?

El fallecimiento de Verónica Echegui fue confirmado el domingo 24 de agosto de 2025. Según reportes de medios españoles, la actriz se encontraba hospitalizada en el Hospital 12 de octubre de Madrid debido a una enfermedad que no se había hecho pública. La noticia conmocionó a compañeros de profesión y seguidores, ya que Echegui estaba en plena etapa creativa y con proyectos recientes en cine y televisión.

¿Quién era la actriz Verónica Echegui?

Nacida en Madrid en 1983 bajo el nombre Verónica Fernández de Echegaray, la intérprete inició su carrera artística a mediados de los años 2000.

Su talento le permitió convertirse en una de las actrices más versátiles de España, capaz de interpretar personajes complejos y auténticos. Su debut en el cine llegó con Yo soy la Juani (2006), película de Bigas Luna que la catapultó a la fama y le valió una nominación al Goya como Mejor Actriz Revelación.

¿Cómo murió Verónica Echegui?

Aunque los detalles específicos de su padecimiento no han sido revelados, se sabe que la actriz permaneció hospitalizada antes de su muerte.

Su fallecimiento fue descrito como inesperado y generó una ola de condolencias en redes sociales por parte de actores, directores y fanáticos que reconocieron su impacto en el cine español.

Lee también: Influencer rusa desata polémica al declarar que no debe pagar impuestos en México; “mi dinero viene de Rusia"

¿Cuáles fueron sus papeles más importantes?

La carrera de Verónica Echegui estuvo llena de reconocimientos. Destacó en El patio de mi cárcel (2008), Katmandú, un espejo en el cielo (2011) y La gran familia española (2013).

Además, en 2022 obtuvo el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción por Tótem loba, donde debutó como directora. Su trayectoria incluyó películas como Explota Explota (2020), Objetos (2022) y series como Intimidad (2022), Los pacientes del doctor García (2023) y A muerte (2024), su último proyecto en Apple TV+.

También te interesará:

Día del Abuelo 2025; ¿cómo usar tu Tarjeta INAPAM para recibir 6 mil 200 pesos?

Vivienda para el Bienestar CONAVI 2025; arranca la segunda etapa y estos son los pasos a seguir

Beca Rita Cetina 2025: ¿de cuánto será el depósito para los estudiantes del ciclo escolar 2025-2026?; consulta aquí

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov