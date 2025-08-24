Influencer rusa desata polémica al declarar que no debe pagar impuestos en México; “mi dinero viene de Rusia"

La gentrificación no sólo ha provocado el desplazamiento de familias mexicanas, sino que también ha generado tensiones sociales en torno al papel que juegan ciertos perfiles de residentes extranjeros que se benefician del entorno sin integrarse plenamente a las dinámicas fiscales, culturales y sociales del país.

Tiktoker rusa genera polémica por negarse a pagar impuestos en México

En medio de este debate, Natalia Popova, tiktoker de nacionalidad rusa, se volvió tendencia tras publicar un video en su cuenta de TikTok, donde respondió a las críticas por no contribuir fiscalmente en México, país donde reside desde hace años.

De acuerdo con su versión, sus ingresos provienen únicamente de Rusia, lo que, según sus declaraciones, la exime de pagar impuestos en territorio mexicano.

“He recibido mucho odio. Me dicen que me vaya de México, pero llevo dos años viviendo aquí y seis fuera de mi país. Todo el dinero que gasto viene de Rusia”, señaló.

Asimismo, defendió su postura afirmando que sus recursos son utilizados para pagar renta y consumir productos locales, incluidos alimentos tradicionales; por lo que afirmó que su presencia genera una derrama económica, aunque no obtenga ingresos directamente del mercado mexicano.

"No trabajo aquí, y por ley no puedo pagar el impuesto sobre la renta en México. Y ustedes me piden que pague impuestos (...) pero yo dejo aquí el 100%. No una parte, todo", mencionó.

Sin embargo, no fue lo único que dijo, pues lo que generó mayor polémica fue un comentario en el que sugirió que, en lugar de criticarla, los mexicanos deberían analizar qué pueden ofrecer a personas extranjeras como ella, que consumen bienes y servicios en el país.

Usuarios reaccionan a video de ciudadana rusa que se negó a pagar impuestos en México

Como era de esperarse las respuestas en redes no se hicieron esperar. Muchos usuarios destacaron que el tema no gira en torno a la nacionalidad ni a la procedencia del dinero, sino al respeto por las leyes mexicanas.

Asimismo, hubo quienes agregaron que el "hate" que ha recibido fue porque hace unos meses, generó inconformidad tras referirse de manera despectiva a la música callejera en la Ciudad de México.

“Explíquenme por qué los músicos en CDMX creen que esto es arte”, escribió en aquella ocasión.

