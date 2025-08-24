Usuario le pide a ChatGPT contar de uno en uno hasta un millón; su reacción se hizo viral

Un video en TikTok muestra el curioso momento en que un usuario pidió a ChatGPT contar del uno al millón de manera ininterrumpida.

La escena desató comentarios y memes, convirtiéndose rápidamente en tendencia por lo insólito de la solicitud y las respuestas del chatbot.

Un creador de contenido sorprendió a miles de usuarios en redes al desafiar a una inteligencia artificial. Foto: Captura de pantalla en TikTok

Le pidió a la IA contar de uno en uno hasta un millón

Las redes sociales no dejan de sorprender con momentos insólitos, y uno de los más recientes involucra a la inteligencia artificial. El usuario de TikTok @colomignon compartió un video en el que le pide a ChatGPT que cuente de uno en uno hasta llegar a un millón, sin interrupciones. Lo que parecía una simple broma terminó por captar la atención de millones de internautas, quienes viralizaron el curioso intercambio.

En el clip, de casi dos minutos, el creador de contenido le solicita a la IA que empiece a contar. ChatGPT, en tono amable, le advierte que sería un “desafío bastante largo” y propone hacerlo por partes. Sin embargo, el usuario insiste en que lo haga de manera continua, asegurando que “no tiene problema en esperar”.

La inteligencia artificial intenta cumplir la petición, pero aclara que sería un proceso extremadamente lento y poco práctico. “Vamos con el primer número, uno, y así sucesivamente”, responde el sistema, generando risas entre los espectadores.

El video superó el millón de visualizaciones en TikTok y acumula miles de reacciones y comentarios. En X (antes Twitter) ya rebasó los cinco millones de vistas. Muchos usuarios resaltaron lo absurdo de la solicitud y el tono paciente del chatbot, mientras que otros aprovecharon para crear memes sobre la escena, convirtiéndola rápidamente en tendencia en la plataforma.

Este caso se suma a una lista creciente de interacciones virales con inteligencia artificial, donde los usuarios ponen a prueba sus límites y capacidades, ya sea con preguntas extrañas o retos imposibles.

Los mejores memes tras video viral

Foto: Captura de pantalla en X

Foto: Captura de pantalla en X

Foto: Captura de pantalla en X

Foto: Captura de pantalla en X

Foto: Captura de pantalla en X

