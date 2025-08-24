Más Información

¿Qué estudiar hoy?; las 5 carreras con mejor salario en México según la IA

La junto con el Foro Económico Mundial y datos del IMCO (El Instituto Mexicano para la Competitividad), coincide en señalar una transformación radical del mundo laboral: mientras decenas de millones de empleos se perderán, surgirán cientos de millones de nuevas oportunidades.

En este contexto, elegir una carrera con alta demanda y buen salario se vuelve clave. Aquí te presentamos las cinco mejores opciones académicas para estudiar hoy, con sus ingresos promedio en México.

Top 5 de las carreras mejor pagadas en México, según la IA. Foto: Creada con IA
Las 5 carreras con mejor salario según la IA

En un contexto donde el mercado laboral cambia a gran velocidad por la automatización, la digitalización y la transición ecológica, elegir una carrera rentable es clave. Según inteligencia artificial y cifras actualizadas, las siguientes cinco áreas académicas destacan por ofrecer salarios significativamente superiores al promedio en México.

  • Especialista en Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial lidera en remuneración. Estos profesionales ganan entre 60 mil y 90 mil pesos MXN al mes. Se encargan de machine learning, automatización y procesamiento de datos, áreas de alta demanda con escasez de talento especializado.

  • Científico de Datos

Este perfil, enfocado en el análisis de grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones, percibe entre 50mil y 85mil pesos MXN mensuales. Es una carrera con creciente relevancia para empresas de todos los sectores.

  • Ingeniero en Ciberseguridad:

La protección contra ciberataques es crucial hoy más que nunca. Estos profesionales ganan de 45 mil a 80 mil MXN al mes. Su conocimiento es indispensable para gobiernos, empresas y bancos que buscan evitar fraudes y pérdidas de información.

  • Médico especialista en biotecnología

Combinan medicina con biotecnología avanzada para el desarrollo de tratamientos innovadores. Su salario ronda entre 50 mil y 75 mil pesos MXN mensuales, lo que refleja la importancia de su formación en un sector en constante innovación.

  • Ingeniero en Energías Renovables

Con el impulso global hacia la sostenibilidad, estos ingenieros ganan entre 45 mil y 70 mil pesos MXN al mes. Su labor es esencial para desarrollar proyectos de energía solar, eólica e hidroeléctrica.

La carrera de Biotecnología será de las mejores pagadas en 2025. Foto: Unsplash
¿Por qué estas carreras son tan bien remuneradas?

Esto se debe a que se alinean con tendencias globales como la inteligencia artificial, el análisis de datos, la ciberseguridad, la salud avanzada y las energías limpias, lo que genera alta demanda y poca oferta de especialistas.

¿Qué salario se puede esperar si estudias estas carreras?

Se pueden esperar sueldos de entre 45 mil y 90 mil pesos MXN mensuales, dependiendo de la especialidad, experiencia y sector.

*Esta nota fue creada con asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de un periodista del Grupo de EL UNIVERSAL.

