¿Qué estudiar hoy?; las 5 carreras con mejor salario en México según la IA

Más Información
La inteligencia artificial, junto con el Foro Económico Mundial y datos del IMCO (El Instituto Mexicano para la Competitividad), coincide en señalar una transformación radical del mundo laboral: mientras decenas de millones de empleos se perderán, surgirán cientos de millones de nuevas oportunidades.
En este contexto, elegir una carrera con alta demanda y buen salario se vuelve clave. Aquí te presentamos las cinco mejores opciones académicas para estudiar hoy, con sus ingresos promedio en México.
Lee también: Ciclo escolar 2025-2026: ¿dónde encontrar los útiles escolares más económicos en CDMX, según la IA?; conoce las opciones
Las 5 carreras con mejor salario según la IA
En un contexto donde el mercado laboral cambia a gran velocidad por la automatización, la digitalización y la transición ecológica, elegir una carrera rentable es clave. Según inteligencia artificial y cifras actualizadas, las siguientes cinco áreas académicas destacan por ofrecer salarios significativamente superiores al promedio en México.
- Especialista en Inteligencia Artificial
La inteligencia artificial lidera en remuneración. Estos profesionales ganan entre 60 mil y 90 mil pesos MXN al mes. Se encargan de machine learning, automatización y procesamiento de datos, áreas de alta demanda con escasez de talento especializado.
- Científico de Datos
Este perfil, enfocado en el análisis de grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones, percibe entre 50mil y 85mil pesos MXN mensuales. Es una carrera con creciente relevancia para empresas de todos los sectores.
- Ingeniero en Ciberseguridad:
La protección contra ciberataques es crucial hoy más que nunca. Estos profesionales ganan de 45 mil a 80 mil MXN al mes. Su conocimiento es indispensable para gobiernos, empresas y bancos que buscan evitar fraudes y pérdidas de información.
- Médico especialista en biotecnología
Combinan medicina con biotecnología avanzada para el desarrollo de tratamientos innovadores. Su salario ronda entre 50 mil y 75 mil pesos MXN mensuales, lo que refleja la importancia de su formación en un sector en constante innovación.
- Ingeniero en Energías Renovables
Con el impulso global hacia la sostenibilidad, estos ingenieros ganan entre 45 mil y 70 mil pesos MXN al mes. Su labor es esencial para desarrollar proyectos de energía solar, eólica e hidroeléctrica.
Lee también: ¿Cuáles son los 10 mejores lugares pet-friendly para visitar con tu perro en la CDMX?; esto dice la IA
¿Por qué estas carreras son tan bien remuneradas?
Esto se debe a que se alinean con tendencias globales como la inteligencia artificial, el análisis de datos, la ciberseguridad, la salud avanzada y las energías limpias, lo que genera alta demanda y poca oferta de especialistas.
¿Qué salario se puede esperar si estudias estas carreras?
Se pueden esperar sueldos de entre 45 mil y 90 mil pesos MXN mensuales, dependiendo de la especialidad, experiencia y sector.
*Esta nota fue creada con asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de un periodista del Grupo de EL UNIVERSAL.
También te interesará:
Beca Rita Cetina 2025: ¿de cuánto será el depósito para los estudiantes del ciclo escolar 2025-2026?; consulta aquí
¿Cuándo empieza la temporada de frentes fríos en México?; estos serán los estados más afectados, según el SMN
Salinas Pliego reacciona a la ratificación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia; esto dijo
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
aov