¿Qué estudiar hoy?; las 5 carreras con mejor salario en México según la IA

La inteligencia artificial, junto con el Foro Económico Mundial y datos del IMCO (El Instituto Mexicano para la Competitividad), coincide en señalar una transformación radical del mundo laboral: mientras decenas de millones de empleos se perderán, surgirán cientos de millones de nuevas oportunidades.

En este contexto, elegir una carrera con alta demanda y buen salario se vuelve clave. Aquí te presentamos las cinco mejores opciones académicas para estudiar hoy, con sus ingresos promedio en México.

Top 5 de las carreras mejor pagadas en México, según la IA. Foto: Creada con IA

Lee también: Ciclo escolar 2025-2026: ¿dónde encontrar los útiles escolares más económicos en CDMX, según la IA?; conoce las opciones

Las 5 carreras con mejor salario según la IA

En un contexto donde el mercado laboral cambia a gran velocidad por la automatización, la digitalización y la transición ecológica, elegir una carrera rentable es clave. Según inteligencia artificial y cifras actualizadas, las siguientes cinco áreas académicas destacan por ofrecer salarios significativamente superiores al promedio en México.

Especialista en Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial lidera en remuneración. Estos profesionales ganan entre 60 mil y 90 mil pesos MXN al mes. Se encargan de machine learning, automatización y procesamiento de datos, áreas de alta demanda con escasez de talento especializado.

Científico de Datos

Este perfil, enfocado en el análisis de grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones, percibe entre 50mil y 85mil pesos MXN mensuales. Es una carrera con creciente relevancia para empresas de todos los sectores.

Ingeniero en Ciberseguridad:

La protección contra ciberataques es crucial hoy más que nunca. Estos profesionales ganan de 45 mil a 80 mil MXN al mes. Su conocimiento es indispensable para gobiernos, empresas y bancos que buscan evitar fraudes y pérdidas de información.

Médico especialista en biotecnología

Combinan medicina con biotecnología avanzada para el desarrollo de tratamientos innovadores. Su salario ronda entre 50 mil y 75 mil pesos MXN mensuales, lo que refleja la importancia de su formación en un sector en constante innovación.

Ingeniero en Energías Renovables

Con el impulso global hacia la sostenibilidad, estos ingenieros ganan entre 45 mil y 70 mil pesos MXN al mes. Su labor es esencial para desarrollar proyectos de energía solar, eólica e hidroeléctrica.

La carrera de Biotecnología será de las mejores pagadas en 2025. Foto: Unsplash

Lee también: ¿Cuáles son los 10 mejores lugares pet-friendly para visitar con tu perro en la CDMX?; esto dice la IA

¿Por qué estas carreras son tan bien remuneradas?

Esto se debe a que se alinean con tendencias globales como la inteligencia artificial, el análisis de datos, la ciberseguridad, la salud avanzada y las energías limpias, lo que genera alta demanda y poca oferta de especialistas.

¿Qué salario se puede esperar si estudias estas carreras?

Se pueden esperar sueldos de entre 45 mil y 90 mil pesos MXN mensuales, dependiendo de la especialidad, experiencia y sector.

*Esta nota fue creada con asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de un periodista del Grupo de EL UNIVERSAL.

También te interesará:

Beca Rita Cetina 2025: ¿de cuánto será el depósito para los estudiantes del ciclo escolar 2025-2026?; consulta aquí

¿Cuándo empieza la temporada de frentes fríos en México?; estos serán los estados más afectados, según el SMN

Salinas Pliego reacciona a la ratificación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia; esto dijo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov