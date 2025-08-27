Una semana más ha terminado en "La casa de los famosos México" y la cuarta eliminada del reality, Priscila Valverde habló con EL UNIVERSAL sobre su paso en el programa y las polémicas en las que estuvo involucrada como su relación con Alexis Ayala, el supuesto error en la eliminación de Adrián Di Monte y el video de Ninel Conde en el que aseguraba que su salida estaba pactada.

Lo primero para la reina de belleza es aclarar que pese a lo visto en las cámaras del 24/7, ella no tuvo un mal sabor de boca con ninguno de sus compañeros, ni siquiera con el que desde hace un par de semanas adoptó el personaje de villano.

“Todos lo tenemos muy encasillados en ese en ese personaje de villano, simplemente son relaciones humanas, no vas a convivir al cien con todo el mundo ni te vas a amar con todo el mundo, simplemente Alexis fue una de las personas con quien menos conecté dentro de la casa”, dice Valverde.

Así mismo Priscila se va con muy buen sabor de boca tras sus tres nominaciones, dos de las cuales sus fans la pudieron rescatar, pues, durante las cuatro semanas que estuvo en La Casa de Los Famosos hizo varios amigos en el cuarto Día los que desde afuera los seguirá apoyando para llegar a la final.

¿Priscila tenía que salir en la segunda semana?

Uno de los escándalos en los que se vió envuelta la cuarta eliminada de "La casa de los famosos México" fue en la segunda semana, cuando Adrián Di Monte fue eliminado, aunque posteriormente él comentó que le dieron la instrucción de regresar, haciendo que se pensara en un error de la producción; sin embargo, Priscila preguntó sobre el tema para no quedarse con la duda.

“Yo justo me enteré de esa situación, el día de hoy por la mañana y aprovechando que había gente producción, pregunté y me dijeron que nada de eso, se tenía que regresar a sentar al sillón por tiempos de televisión, ya después era el que se levantara y se fuera”, asegura.

Finalmente la reina de belleza negó que la salida de Ninel Conde fuera pactada, ya que al menos a ella la producción nunca le ofreció algo similar, ya que eso sería: “ jugar con con la gente, al final es un programa y una producción que respeta mucho la opinión de la gente y por eso es que el público es quien decide quién se va, y quien se queda”.

