Ninel Conde anda enojada y no lo puede disimular, después de su salida de la "La casa de los famosos México", la cantante ha reaccionado con ironía y según ella con "humor" sobre el comentario que hizo en un En Vivo de que a ella no la sacaron, sino que ella se salió, pues supuestamente habría un acuerdo previo con la producción para que la llamada "Bombón Asesino" se saliera.

Ante el revuelo que provocaron sus palabras, Ninel salió a decir que todo se trata de una "broma", sin embargo, siguió despotricando sobre el reality y sobre los que se han pronunciado a favor del Cuarto Noche; Conde afirmó que lamentablemente esto no era un juego de personalidades, que según ella eso no importaba, sino que era un juego de habitaciones.

Lee también: Ninel Conde reaparece y asegura que fue ella quien se salió de "La casa de los famosos México"

Ninel también se lanzó contra "Las Perdidas", conformado por Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres, quienes supuestamente no la apoyaron en redes como tenía que haber sido.

Ninel se echó a mucha gente encima cuando afirmó que la "La casa de los famosos México" siempre ha sido ganada por hombres, sin tomar en cuenta que Wendy Guevara, es una mujer trans, ella ganó la primera edición en México.

Wendy dejó claro que no se iba a pelear con quienes no ganaron y sólo quedaron ardidos.

"Yo me pelearía con ganadoras, no me voy a andar peleando con quienes no ganaron y nomás quedaron ardidos, la verdad yo así no me peleo, alguien que me sume vistas, que me haga viral; piensan que me vana tirar el evento con mil 200 conectados", dijo.

Madre Wendy con tan solo 40 segundos arrastró y enterró a Ninel junto a sus 1200 espectadores JAJAJA



pic.twitter.com/uOjFWab4EM — La Wendy (@LaWendyGuevara) August 26, 2025

Wendy Guevara se defiende y le responde a Ninel Conde

Mientras maquillaban a Wendy Guevara , quien sigue sumando seguidores, ahora como parte de la conducción en "La casa de los famosos México", dijo no importarle que Ninel Conde la haya llamado "hombre", pues en muchas ocasiones ella ha dicho que es una mujer trans, y no se considera una mujer completa.

"Te escuchas como ardida, como atacada, el público te sacó, ¡ya!", reflexionó Wendy.

Admitió que no tiene nada en contra de Ninel, pero sí debería dar alguna explicación a la comunidad trans que la admira y que la imita en los antros, pues dice, hay amigas y conocidas de ella trans, que sí se consideran mujeres.

"Según apoyas a la comunidad, así que aguas, porque a veces se sacrifica uno solo", admitió; para Wendy, las palabras de Ninel son un claro ejemplo de transfobia, el odio, rechazo, discriminación o prejuicio hacia las personas transexuales o transgénero.

Lee también: Surgen teorías conspirativas sobre Ninel y Mar Contreras

rad