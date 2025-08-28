La Casa de Los Famosos 3: los mejores memes de la quinta gala de nominación; usuarios reaccionan en X

Más Información
La quinta gala de nominación se llevó a cabo el pasado 27 de agosto, en La Casa de los Famosos 2025 y dejó una nueva sorpresa para los habitantes.
En esta ocasión, las nominaciones se llevaron a cabo con una ruleta que podría sumar o restar puntos. Luego de una actividad de azar para determinar a los dos integrantes que nominarían con esta dinámica, fueron Facundo y Alexis los que pudieron girar la rueda al momento de emitir sus votos.
Para la sorpresa de todos los integrantes, debido a varios empates en el número de puntos, esta semana de nuevo hay 8 nominados. Siendo Dalílah Polanco, Facundo, Mariana Botas, Mar Contreras, Abelito, Aldo De Nigirs, Aarón Mercury y Alexis Ayala, los que corren el riesgo de ser eliminados.
Los mejores memes de la quinta noche de nominaciones en La Casa de los Famosos 3
En estilo clásico de la cultura pop moderna, miles de usuarios acudieron a redes sociales para expresar su opiniones y mostrar sus reacciones más puras respecto a la quinta noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 2025.
Los vestuarios de Dalílah Polanco y Shiky fueron objeto de mucha burla, al ser comparados con Cosmo y Wanda de Los Padrinos Mágicos.
Los internautas también se burlaron de Mar Contreras, e hicieron referencia que ella "siempre" tiene que ser la "protagonista" de todo.
Asimismo, expresaron su inclinación por la salida de Mar Contreras y Alexis Ayala esta semana. Usuarios los denominan como "nefastos".
Varios usuarios estuvieron de acuerdo con Aldo De Nigris, respecto al "sospechoso" resultado de la ruleta. Dijeron que "casualmente" a Facundo, del Cuarto Día, le salieron votos positivos y a Alexis, del Cuarto Noche, votos negativos.
En algunas de las teorías respecto a lo ocurrido con la ruleta, usuarios incluso acusaron a la producción del reality show de hacer trampa.
Diversos usuarios, fans del Cuarto Día, recalcaron la necesidad de eliminar a alguien del otro equipo, aprovechando que esta semana hay más integrantes del Cuarto Noche nominados.
