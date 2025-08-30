Más Información

luchó por obtener la salvación en "La casa de los famosos México" pero no se la pudo llevar, fue Shiky, el habitante de Cuarto Día que la obtuvo y decidió salvar de la placa de nominados a su amigo Facundo, sin embargo, el sobrino de Poncho de Nigris tiene mucho apoyo afuera, incluido el de Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, y el del resto de sus integrantes.

Aldo ha disparado la popularidad del tema "Rosa pastel", canción de la agrupación creada en el año 2000, y lo ha hecho porque dentro del La Casa la cantado en repetidas ocasiones.

La banda electro pop​ y synth pop mexicano, originaria de Guadalajara lanzó el tema en abril de 2005, el cual alcanzó el puesto número uno en varias listas de popularidad, incluyendo la estación Exa FM, donde estuvo ocho semanas en la cima.

Ahora, 20 años después de su estreno, "Rosa pastel" encabeza la lista de lo más escuchado en plataformas gracias, en gran parte al nuevo aire que le dio Aldo De Nigris, quien por cierto cantó una vez más el tema en la fiesta temática del viernes dentro de La Casa.

Denisse Guerrero muestra su apoyo a Aldo De Nigris

A través de un video compartido en redes sociales, Denisse Guerrero, vocalista de la banda, y el resto de la agrupación, externaron su apoyo a Aldo. desearon verlo en la final del reality para poder cantar y bailar juntos.

"Aldo, eres nuestro gallo en La casa de los famosos, te vemos en la final y esperemos bailar juntos, muchas gracias por llevar nuestra música a más oídos. Hay que seguir apoyando a Aldo para verlo en la final".

@belanovaoficial @Aldo T De Nigris 🌹🎂 #aldodenigris #RosaPastel #Belanova #Porti #lcdlf2025 ♬ Por Ti - Belanova

El tema narra una historia de amor y desilusión, refleja tanto la alegría como la melancolía del amor fallido, y ha sido considerada un himno para quienes han vivido emociones similares.

