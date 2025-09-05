Más Información
El 15 de septiembre no es cualquier noche: es la excusa perfecta para reunirse, comer rico, sacar el papel picado y cantar a todo pulmón. Pero para que no te falte nada a última hora, armamos esta lista con básicos prácticos para ambientar, servir, entretener y disfrutar tu fiesta mexicana sin complicaciones.
Guirnaldas de plástico picado Héroes/Fiestas patrias – 5 tiras
Nada grita “¡Viva México!” como el papel picado. Este set incluye cinco tiras de cinco metros cada una, hechas de plástico resistente a la lluvia, ideales para exteriores.Los diseños representan a héroes patrios y vienen en los tres colores: verde, blanco y rojo. Se ven bien de día y destacan con luz en la noche.
Lotería de Valores Mexicanos de Lujo – Remedios Mágicos
Una opción ideal para después del pozole o mientras se enfría el café. Esta lotería moderna y con mensaje positivo incluye 54 cartas ilustradas con algunas incluídas como la Perrita Frida y valores como “La Honestidad”. Viene en una caja metálica con fichas incluidas. Es una versión contemporánea del clásico juego mexicano que fue presentada en Shark Tank México, ideal si quieres algo diferente pero tradicional.
60 piezas de platos de papel estilo barro
Prácticos, bonitos y sin la pesadilla de lavar todo después. Estos platos tienen diseños entre barro y talavera, vienen en set de 60 piezas, suficientes para la comida, las botanas o una taquiza informal. Son desechables pero se ven bien sobre cualquier mantel.
Cacahuate De la Rosa 800 g
Si hay niños, adultos y cero tiempo para preparar botanas, los cacahuates son el comodín perfecto. Este paquete de 800 gramos rinde bastante para pasar la tarde y es un clásico que no decepciona. Combina bien con bebidas, juegos y hasta para antes de la cena.
Bocina JBL PartyBox Encore con dos micrófonos
Si quieres subirle al ambiente, esta bocina es una inversión que vale cada peso. Tiene micrófonos incluidos (sí, para cantar), luces LED que cambian al ritmo de la música y una potencia suficiente para espacios grandes.Es ideal si haces la fiesta en el patio o planeas cantar desde Vicente Fernández hasta Grupo Frontera, pasando por Luis Miguel y Lucha Villa.
¿Qué considerar antes de comprar?
- Tiempo de entrega: La mayoría de estos productos están disponibles con envío rápido por Amazon, pero no lo dejes al último.
- Cantidad de invitados: Algunos productos rinden más que otros, así que ajusta según cuántos esperas.
- Espacio: Si celebras en exterior, vale la pena invertir en decoración resistente y una bocina potente. Para interiores, puedes simplificar.
No necesitas organizar una fiesta gigantesca para disfrutar el 15 de septiembre. Con buena decoración, botanas prácticas, música animada y uno que otro juego puedes crear un ambiente festivo, sin pasarte de presupuesto. Lo importante es celebrar con quienes más quieres y que no falte el “¡Viva México!”