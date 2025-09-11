El canciller Juan Ramón de la Fuente adelanta que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo 18 de septiembre.

En breve más información...

Lee también Primer desfile de Sheinbaum por el Día de la Independencia, inspira a mujeres de las Fuerzas Armadas

Lee también Sheinbaum se reúne Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en Palacio Nacional

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc