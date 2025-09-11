Más Información

La presidenta se reunió este jueves 11 de septiembre en Palacio Nacional con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

De acuerdo con la mandataria federal, en el encuentro dialogaron sobre el Plan México y los beneficios para México:

"En Palacio Nacional, recibimos a Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y a su equipo; hablamos del Plan México y el panorama positivo para nuestro país", compartió Sheinbaum Pardo en redes sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en Palacio Nacional (11/09/25). Foto: @Claudiashein
La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en Palacio Nacional (11/09/25). Foto: @Claudiashein

