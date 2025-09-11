La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que tiene que haber “cero impunidad” en los casos de corrupción, y debe actuarse cuando se detecta que hay mal manejo de recursos y conflicto de interés.

“Tiene que haber cero impunidad, eso es lo que nosotros pensamos”, expresó.

En su conferencia mañanera de este jueves 11 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó de nueva cuenta que se obligue a los servidores públicos a comprar cachitos de Lotería.

“Están diciendo que estamos forzando a comprar boletos. Desde aquí le envío un mensaje a todos los servidores públicos del gobierno de México y de otros gobiernos: nosotros no pedimos nunca nada, y ahí donde haya alguien que pueda estar pidiendo, hay que denunciarlo”, dijo.

Trabajadores denuncian ser obligados a comprar "cachitos" de Lotería

EL UNIVERSAL informó recientemente que, trabajadores del gobierno denuncian que están siendo obligados a comprar boletos de Lotería para el sorteo del 15 de septiembre “México se escribe con M de Migrante”, por el que el Gobierno federal prevé recaudar 800 millones de pesos.

Empleados de diversas dependencias federales acusan ser víctimas de extorsión, pues los obligan a comprar cachitos a cambio de conservar su empleo.

Dicho sorteo fue anunciado el 25 de julio en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se informó que la Lotería Nacional emitió 4 millones de boletos. Tras ello, comenzaron a llegar oficios a las dependencias de gobierno, dirigidos a directores de área, a quienes se les obliga a vender al menos 50 boletos a través de mandos medios.

