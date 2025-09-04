Más Información

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

Sheinbaum: No está en la agenda una reunión pronto con Trump; llama ridículo a “Alito” por ir a EU a denunciar “narcodictadura”

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Agencia de visados de EU forma su propia fuerza policial para arrestar personas, reporta Wall Street Journal; agentes portarían armas

Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

La presidenta rechazó que se esté obligando a funcionarios del gobierno federal a para el sorteo del 15 de septiembre “México con M de Migrante”, por el que el gobierno federal prevé recaudar 800 millones de pesos.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la Mandataria federal indicó que lo único que ha hecho laes solo invitar a los servidores públicos a que compren su "cachito", pero afirmó que "nunca lo haríamos de forma obligatoria".

La jefa del Ejecutivo federal recordó que lo que se recaude será destinado a los consulados mexicanos en Estados Unido para que puedan brindar más apoyos los compatriotas que viven y trabajan en ese país.

"No, nadie está obligado. Recuerden todas y todos que compren su `cachito´ de lotería porque está dedicado a las y los migrantes. Lo que se recaude es para apoyar a nuestros consulados para que te puedan tener todavía mayor apoyos nuestros compatriotas allá en Estados Unidos.

"Lo que ha hecho la Lotería pues es invitar a los funcionarios, a los servidores públicos a que compren su `cachito´, pero nunca lo haríamos de forma obligatoria".

Hace unos días trabajadores del gobierno denunciaron que supuestamente están siendo obligados a comprar boletos de lotería para el sorteo del 15 de septiembre “México con M de Migrante”, por el que el gobierno federal prevé recaudar 800 millones de pesos.

Empleados de diversas dependencias federales acusan ser víctimas de extorsión, pues los obligan a comprar cachitos a cambio de conservar su empleo.

Dicho sorteo fue anunciado el 25 de julio en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se informó que la Lotería Nacional emitió 4 millones de boletos. Tras ello, comenzaron a llegar oficios a las dependencias de gobierno, dirigidos a directores de área, a quienes se les obliga a vender al menos 50 boletos a través de mandos medios.

