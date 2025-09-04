La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que se esté obligando a funcionarios del gobierno federal a comprar boletos de lotería para el sorteo del 15 de septiembre “México con M de Migrante”, por el que el gobierno federal prevé recaudar 800 millones de pesos.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la Mandataria federal indicó que lo único que ha hecho la Lotería Nacional es solo invitar a los servidores públicos a que compren su "cachito", pero afirmó que "nunca lo haríamos de forma obligatoria".

La jefa del Ejecutivo federal recordó que lo que se recaude será destinado a los consulados mexicanos en Estados Unido para que puedan brindar más apoyos los compatriotas que viven y trabajan en ese país.

Lee también Obligan a burócratas a comprar cachitos, acusan

"No, nadie está obligado. Recuerden todas y todos que compren su `cachito´ de lotería porque está dedicado a las y los migrantes. Lo que se recaude es para apoyar a nuestros consulados para que te puedan tener todavía mayor apoyos nuestros compatriotas allá en Estados Unidos.

"Lo que ha hecho la Lotería pues es invitar a los funcionarios, a los servidores públicos a que compren su `cachito´, pero nunca lo haríamos de forma obligatoria".

Hace unos días trabajadores del gobierno denunciaron que supuestamente están siendo obligados a comprar boletos de lotería para el sorteo del 15 de septiembre “México con M de Migrante”, por el que el gobierno federal prevé recaudar 800 millones de pesos.

Lee también Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Empleados de diversas dependencias federales acusan ser víctimas de extorsión, pues los obligan a comprar cachitos a cambio de conservar su empleo.

Dicho sorteo fue anunciado el 25 de julio en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se informó que la Lotería Nacional emitió 4 millones de boletos. Tras ello, comenzaron a llegar oficios a las dependencias de gobierno, dirigidos a directores de área, a quienes se les obliga a vender al menos 50 boletos a través de mandos medios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp