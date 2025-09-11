Explosión en Puente de la Concordia: Sheinbaum va por acciones; anuncia fortalecimiento a seguridad en traslado de combustible

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que tras la explosión de una pipa de gas LP ayer en Iztapalapa en donde hasta ahora se reportan cinco fallecidos y 90 heridos, se buscará fortalecer la seguridad en el traslado de combustibles.

La Mandataria federal indicó que este tema de fortalecimiento de seguridad en el traslado de combustibles lo está revisando la Secretaría de Energía (Sener) y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

"¿Desde el Gobierno de México se revisaría esta operación de traslado, de transporte peligroso o qué se haría?", se le preguntó.

"Sí, incluso hoy mismo hablamos en el Gabinete este tema, hay instituciones que tienen que ver con los permisos que se otorgan a las empresas de transporte de gas LP, de gasolinas, que hemos estado hablando de que los estamos modificando.

“Entonces, todas las partes administrativas de fortalecimiento de la seguridad tenemos que hacerlas. Y en eso está trabajando tanto Secretaría de Energía, como ASEA, y después de lo que pasó ayer, pues hay que fortalecer más las medidas”, respondió.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señaló que le toca a la Fiscalía General de la CDMX realizar toda la investigación sobre esta explosión, y quien determinará lo que ocurrió.

Señaló que la ley establece que no solamente hay sanciones y reparación del daño sino también se debe de buscar que esto no vuelvo a ocurrir y para ello, indicó, es indispensable saber qué pasó y por qué se incendió la pipa.

“¿Si se analizaría a proceder legalmente en contra de la empresa dueña de la pipa, que es transportadora Silza, filial del grupo Tomza, la cual tiene antecedentes de accidentes y también problemas legales?“, se le preguntó.

"En estos casos es la Fiscalía de la Ciudad de México quien hace toda la investigación, quien hace toda la investigación. Ellos tienen que hacer los peritajes, la investigación. Ayer mismo salió un comunicado de la propia empresa diciendo que tenía su seguros en regla y que iban a apoyar en todo lo que se requiera, qué bueno porque podría ser otra cosa, qué bueno que participen en la atención a las víctimas.

"¿Y porqué ocurrió? Lo tiene que determinar la Fiscalía y ahí donde haya temas federales pus también que se haga la investigación. Es muy trágico lo que ocurrió ayer, es un accidente que hay que ver cuál es la razón. Cuando hay estos temas incluso la propia ley establece que no solamente son las sanciones, la reparación del daño, sino también buscar la no repetición, que esto no vuelvo a ocurrir y para ello es indispensable saber qué pasó y por qué se incendió la pipa", contestó.

No hay obligatoriedad para transportar sustancias peligrosas por la noche

Al ser cuestionada sobre si en el país ha habido una orientación para que las sustancias peligrosas puedan trasladarse de noche como lo hacen en otros países, Sheinbaum mencionó que en México nunca ha habido una obligatoriedad de que sea nocturno.

"Había una orientación a todas las empresas de que fuera nocturno. Incluso, sí se logró que se establecieran en ciertos horarios, pero no necesariamente en la noche, había una orientación general. Cuando ocurren estas situaciones, tiene la autoridad que revisar, tanto lo que tiene que ver con la normatividad de la Ciudad o del Estado de México, en general, todos los estados de la República, como lo federal", explicó.

Insistió que en el caso de gas LP qué es una sustancia de mucha flamabilidad, "hay que revisar las normas, y ver qué fue lo que pasó en esta situación. Pero eso es una práctica que deben hacer, que se hace en todos los países y que nosotros la vamos a desarrollar".

"Ver qué características tiene el transporte de este tipo de materiales y sustancias", mencionó.

Mientras tanto, Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama; y Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar aseguraron que están atendiendo a todos los pacientes, y que hay gratuidad independiente de si son derechohabientes.

