La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que no va a entrar a debate con Lilly Téllez, ante las expresiones que la senadora de Acción Nacional ha hecho para pedir ayuda a Estados Unidos contra los grupos de la delincuencia en nuestro país.
En su conferencia mañanera de este miércoles 10 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre supuestos dichos que pronunció Lilly Téllez sobre soberanía.
“No voy a entrar en debate con Lilly Téllez, la verdad. O sea, ella debate allá en Fox News, fuera del país. ¡Imagínense, como Calderón, más o menos ahí!”, expresó la Mandataria federal.
“No. Los cárteles no representan la soberanía de México, al contrario, son enemigos de México. Morena vendió la soberanía a terroristas”, expresó Téllez recientemente.
