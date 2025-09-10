Más Información

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que no va a entrar a debate con , ante las expresiones que la senadora de Acción Nacional ha hecho para pedir ayuda a Estados Unidos contra los grupos de la delincuencia en nuestro país.

En su conferencia mañanera de este miércoles 10 de septiembre en , Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre supuestos dichos que pronunció Lilly Téllez sobre soberanía.

“No voy a entrar en debate con Lilly Téllez, la verdad. O sea, ella debate allá en , fuera del país. ¡Imagínense, como Calderón, más o menos ahí!”, expresó la Mandataria federal.

“No. Los cárteles no representan la soberanía de México, al contrario, son enemigos de México. Morena vendió la soberanía a ”, expresó Téllez recientemente.

