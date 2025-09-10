La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que no va a entrar a debate con Lilly Téllez, ante las expresiones que la senadora de Acción Nacional ha hecho para pedir ayuda a Estados Unidos contra los grupos de la delincuencia en nuestro país.

En su conferencia mañanera de este miércoles 10 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre supuestos dichos que pronunció Lilly Téllez sobre soberanía.

“No voy a entrar en debate con Lilly Téllez, la verdad. O sea, ella debate allá en Fox News, fuera del país. ¡Imagínense, como Calderón, más o menos ahí!”, expresó la Mandataria federal.

Lee también Frente frío 3 y ciclón "Mario" provocarán lluvias desde este miércoles hasta el sábado; estos son los estados afectados

“No. Los cárteles no representan la soberanía de México, al contrario, son enemigos de México. Morena vendió la soberanía a terroristas”, expresó Téllez recientemente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr