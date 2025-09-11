Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, dice que tiene 3 pólizas de seguro vigentes; "asumiremos nuestra responsabilidad"

Transportadora Silza, dueña de la pipa que transportaba gas LP y explotó en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, afirmó que el tractocamión cuenta con tres pólizas de seguro vigentes.

A través de comunicados difundidos en su cuenta de X, la empresa informó que las tres pólizas fueron activadas "para hacer frente de manera oportuna a las necesidades que requiere este caso".

Ayer, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), indicó que Silza no contaba con pólizas de seguro.

Reportó que "en lo que va de 2025, Transportadora Silza no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado".

Lee también Tragedia por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Bomberos de la Ciudad de México y personal de Protección Civil combatieron durante varias horas el fuego en la pipa que volcó y explotó en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, lo que dejó 67 personas lesionadas y tres muertos. Foto: de VALENTE ROSAS. EL UNIVERSAL

Pipa que explotó en Puente de la Concordia sí tiene seguro, afirma Silza

Al respecto, hoy la empresa refirió que cuenta con las pólizas de seguro obligatorias conforme a la legislación vigente, incluyendo seguro de responsabilidad civil y seguro por daño ambiental, "entre otras coberturas específicas para el transporte materiales peligrosos".

Abundó que el siniestro fue reportado bajo la cobertura de las pólizas: de Responsabilidad Civil por el uso y manejo de gas LP, que tiene vigencia del 10 de noviembre de 2024 al 10 de noviembre de 2025, que fue contratada con Chubb Seguros México S.A.

Otra póliza por concepto de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros, con Qualitas, que tiene vigencia del 15 de diciembre de 2024 al 15 de diciembre de 2025; y una más por Responsabilidad Civil de Transportistas, con Axxa Seguros, que tiene vigencia del 30 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2025.

Lee también Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda del fuego a su nieta y policía las auxilia

Aspectos de daños por accidente de volcadura que provoca explosión de Pipa de Gas LP en el Puente de la Concordia este 10 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Silza colabora con autoridades para esclarecer explosión de pipa en Puente de la Concordia

Agregó que las aseguradoras correspondientes ya comenzaron el proceso para responder por los daños materiales, personales y sociales derivados del incidente.

Silza afirmó que colabora con las autoridades locales y federales, así como con los cuerpos de protección civil y peritaje "para el esclarecimiento de los hechos y el cumplimiento puntual de nuestras obligaciones legales".

Al expresar sus condolencias a las familias de las víctimas, la empresa manifestó su "compromiso con la seguridad, la legalidad y la atención oportuna de quienes resultaron afectados".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc