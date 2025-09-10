La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que Transportadora Silza, semirremolque involucrado en la explosión de esta tarde en el puente La Concordia, alcaldía Iztapalapa, no contaba con póliza de seguro vigente.

"En lo que va de 2025 Transportadora Silza no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado", indicó en un comunicado.

Aseguró que a esta conclusión se llegó tras el rastreo de permisos y seguros relacionados con el semirremolque involucrado.

A las 14:20 horas una pipa de gas con capacidad de 49 mil 500 litros sufrió una volcadura en el puente la Concordia, por lo que explotó y dejó 70 lesionados y 3 personas fallecidas.

ASEA explicó que el vehículo cargó en la Terminal Marítima Gas Tomza, S.A. de C.V., planta de almacenamiento con número de permiso G/029/LPA/2010, cuyo registro de póliza fue otorgado el 20 de septiembre de 2024.

Sin embargo, dicha póliza concluyó el 12 de junio de 2025.

Expuso que posteriormente, en este mismo año, la planta ingresó una solicitud para el registro de póliza de seguro para la actividad de almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante planta de suministro; sin embargo, dicha solicitud fue desechada.

"Por lo tanto, a la fecha no se tiene registro sobre un seguro vigente ante la ASEA", manifestó.

Investigan de raíz

Agregó que ha comenzado los protocolos técnicos para la elaboración del informe de causa raíz, conforme a la normatividad que rige a esta la Semarnat.

Por lo que, en "caso de que se determinen fallas en la operación atribuibles a la empresa responsable, se aplicarán las medidas que correspondan conforme a la normatividad vigente".

Aseguró que inspectores de la ASEA y de la Comisión Nacional de Energía se encuentran ya en el lugar de los hechos, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

