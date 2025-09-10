Más Información
Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja 57 heridos; 19 de ellos graves
Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico
“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa
Explosión de pipa de gas en Iztapalapa; fotos y videos captan las enormes llamas en Puente de la Concordia
El director del Metro, Adrián Rubalcava informó que ya fueron reabiertas las estaciones de la línea A y opera de Pantitlán a Santa Marta.
La estación Santa Marta cerró a las 14:55 horas, tras el incendio de una pipa que se suscitó en las cercanías de la terminal, en el Puente de la Concordia.
La secretaria de Movilidad (Semovi) informó que reabrió la línea 2 de Cablebús.
Lee también: FOTOS y VIDEOS: Así se vivió el terror por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa; hay 57 heridos
Indicó que “se reanuda el servicio en la estación Santa Marta de la línea 2.
Toda la línea, desde Constitución de 1917 hasta Santa Marta se encuentra operando”.
La estación cerró a las 14:56 horas, tras la explosión de una pipa que se registró en la zona.
dmrr/cr