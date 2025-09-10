El director del Metro, Adrián Rubalcava informó que ya fueron reabiertas las estaciones de la línea A y opera de Pantitlán a Santa Marta.

La estación Santa Marta cerró a las 14:55 horas, tras el incendio de una pipa que se suscitó en las cercanías de la terminal, en el Puente de la Concordia.

La secretaria de Movilidad (Semovi) informó que reabrió la línea 2 de Cablebús.

✅ Importante Línea A

Se reabre la estación Santa Marta de la Línea A del @MetroCDMX.

Todas las estaciones se encuentran abiertas y en operación de Pantitlán a La Paz, con circulación continua de trenes.

Agradecemos la paciencia y comprensión de las personas usuarias. — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 10, 2025

Lee también: FOTOS y VIDEOS: Así se vivió el terror por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa; hay 57 heridos

Indicó que “se reanuda el servicio en la estación Santa Marta de la línea 2.

Toda la línea, desde Constitución de 1917 hasta Santa Marta se encuentra operando”.

La estación cerró a las 14:56 horas, tras la explosión de una pipa que se registró en la zona.

Una vez garantizada la seguridad de las personas se reanuda el servicio en la estación #SantaMarta de @MICablebusCDMX Línea 2 y del @MetroCDMX Línea A.



Seguimos informando — Héctor Ulises García Nieto (@HectorUlisesGN) September 10, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr