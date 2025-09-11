La volcadura y posteriormente explosión de una pipa que transportaba gas dejó como saldo tres personas fallecidas (dos adultos y un bebé) y 67 heridos.

La unidad circulaba sobre la lateral de la calzada Ignacio Zaragoza, rumbo a la autopista México-Puebla, en inmediaciones del Puente de la Concordia, en los límites de la alcaldía Iztapalapa con el municipio mexiquense de Los Reyes La Paz.

El estruendo fue inmediato. Primero, un golpe seco contra el pavimento, un silbido, humo blanco que comenzó a expandirse y, en cuestión de segundos, una explosión que se escuchó a kilómetros de distancia y una onda expansiva que dejó daños en 28 vehículos: entre ellos un tráiler que llevaba cartón, otro que transportaba cemento, un microbús y más de una decena de autos particulares.

Zona del siniestro

“Escuchábamos los gritos de auxilio y cómo algunos conductores trataban de romper los vidrios para escapar”, comentó José Luis Méndez, chofer de transporte público.

A escasos metros del siniestro, que se registró a las 14:20 horas de este miércoles, se encuentra la estación Los Reyes de la Línea A del Metro.

“Pensamos que había explotado algo dentro del Metro, la vibración se sintió en el andén”, relató María Gómez, vecina que viajaba en el convoy en ese momento.

Videos difundidos en redes sociales dan cuenta del momento en que al ver las llamas y escuchar el estruendo, las personas corren para tratar de protegerse.

“Lo primero que vi fue a una señora en el piso, llorando y con las manos quemadas”, contó Héctor Ramírez, comerciante de la zona.

En las jardineras del bajopuente se improvisaron camillas. Heridos con quemaduras severas se recostaban, llorando y pidiendo ayuda.

Al sitio arribaron bomberos de la CDMX y el Estado de México, elementos de la policía capitalina y de los municipios cercanos como Nezahualcóyotl. Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército formaron un cerco para impedir el acceso a la zona. La Secretaría de Marina también desplegó personal para reforzar la seguridad.

Al sitio llegaron los secretarios de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y de Protección Civil, Myriam Urzúa, poco después se integró la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Bomberos controlaban la fuga de los 20 mil litros de combustible que transportaba la pipa. Debido a que presentaba una falla en la línea de distribución, se realizó una quema controlada del gas. El fuego fue controlado en su totalidad alrededor de las 17:35 horas.

Poco después de una hora, la jefa de Gobierno dio a conocer que entre las 67 personas heridas, 51 hombres y 16 mujeres, había dos de ellos en calidad de desconocidos.

“Desde el Gobierno de la Ciudad vamos a apoyar a las personas, y en coordinación con la gobernadora del Estado de México, vamos a estar apoyando a las personas que resultaron afectadas, para que se cumpla con los apoyos debidos, de acuerdo a los derechos que les corresponde, y no vamos a dejar este asunto simplemente así, vamos a estar de manera equitativa, apoyando a todos los que resultaron afectados en este accidente”, dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también manifestó su solidaridad con las víctimas a través de sus redes sociales.

Las personas heridas fueron tras- ladadas a diferentes hospitales. Los hijos de María Salud Jaurrieta supieron que su mamá resultó herida en la explosión de la pipa por la llamada de un vecino que vio el incidente en las noticias y sabía que es la ruta y el horario que la señora usa cotidianamente.

La mujer fue trasladada el Hospital Rubén Leñero, hasta donde llegaron sus familiares. “Si no es por esa llamada del vecino ni me hubiera enterado”, dijo Francisco Salvador, hijo de la señora María.

Juan Carlos Bonilla y su hijo Juan Ángel, otras dos de las víctimas, resultaron con severas quemaduras cuando regresaban de la Central de Abasto de la Ciudad de México para surtirse de fruta para su negocio, ubicado en Texcoco, Estado de México.

En un principio los llevaron a un hospital de la alcaldía Iztapalapa, pero posteriormente a Juan Ángel, de 19 años, lo trasladaron al Hospital General de Balbuena, donde se le reporta delicado pero estable, mientras que Juan Carlos, de 41 años, fue llevado al Hospital Rubén Leñero, donde fue intubado.