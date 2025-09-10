La tarde de este miércoles 10 de septiembre, la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX dejó como saldo preliminar 3 personas muertas y 70 heridas. También nos dejó ver actos dramáticos de heroísmo, humanismo y determinación ante la tragedia.

Por la tarde se hizo viral la imagen de una mujer, quemada por completo, pero resguardando en los brazos a una bebé, al parecer niña, que a comparación de la mujer parece no haber sido alcanzada por el fuego. Un policía capitalino camina junto a ellas. La mujer aparece prácticamente sin cabello, y con las ropas hechas girones.

EL UNIVERSAL pudo confirmar que en efecto un uniformado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana auxilió a la mujer, quien llevó cargando a la bebé para alejarla de la zona y después trasladarla en una motocicleta a un hospital. Todo quedó grabado en un video de siete minutos de la cámara que el policía llevaba activada en su chaleco. EL UNIVERSAL aún no tiene el nombre del policía.

La grabación, en poder de este diario, muestra al policía auxiliando a la mujer, tomando al bebé en brazos y luego llevando a la infante.

El nombre de la mujer es Alicia Matías. Televisión Azteca publicó una entrevista con la hija de Alicia, quien dice que ella tiene 49 años y la bebé es su nieta. Tiene dos años.

La lista preliminar de personas heridas fue anunciada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, en la que detalla cuáles son los hospitales en los que se encuentran.

Tanto Alicia como su nieta ahora mismo se encuentran siendo atendidas en hospitales.

