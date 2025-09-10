Más Información

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó, no tiene seguro vigente; venció en junio

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó, no tiene seguro vigente; venció en junio

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

Explosión de pipa deja 3 muertos, reporta Brugada; hay 70 heridos

Explosión de pipa deja 3 muertos, reporta Brugada; hay 70 heridos

Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Ya hay acuerdo entre palcohabientes y el estadio Banorte; podrán ingresar al Mundial sin costo extra

Ya hay acuerdo entre palcohabientes y el estadio Banorte; podrán ingresar al Mundial sin costo extra

La tarde de este miércoles 10 de septiembre, la en las inmediaciones del en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX dejó como saldo preliminar 3 personas muertas y 70 heridas. También nos dejó ver actos dramáticos de heroísmo, humanismo y determinación ante la tragedia.

Por la tarde se hizo viral la imagen de una mujer, quemada por completo, pero resguardando en los brazos a una bebé, al parecer niña, que a comparación de la mujer parece no haber sido alcanzada por el fuego. Un policía capitalino camina junto a ellas. La mujer aparece prácticamente sin cabello, y con las ropas hechas girones.

pudo confirmar que en efecto un uniformado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana auxilió a la mujer, quien llevó cargando a la bebé para alejarla de la zona y después trasladarla en una motocicleta a un hospital. Todo quedó grabado en un video de siete minutos de la cámara que el policía llevaba activada en su chaleco. EL UNIVERSAL aún no tiene el nombre del policía.

La grabación, en poder de este diario, muestra al policía auxiliando a la mujer, tomando al bebé en brazos y luego llevando a la infante.

El nombre de la mujer es Alicia Matías. Televisión Azteca publicó una entrevista con la hija de Alicia, quien dice que ella tiene 49 años y la bebé es su nieta. Tiene dos años.

La lista preliminar de personas heridas fue anunciada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, en la que detalla cuáles son los hospitales en los que se encuentran.

Tanto Alicia como su nieta ahora mismo se encuentran siendo atendidas en hospitales.

Lee también:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses