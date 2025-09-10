La jefa de Gobierno de la CDMX Clara Brugada informó que luego de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa, se reportan 3 personas fallecidas, así como 70 personas lesionadas entre las que se encuentran 51 hombres y 16 mujeres.

Hasta el momento no se ha informado las identidades de las personas que perdieron la vida.

