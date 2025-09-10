Más Información

Explosión de pipa deja 3 muertos, reporta Brugada; hay 70 heridos

Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; siniestro deja tres muertos

Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico

“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

La jefa de Gobierno de la CDMX Clara Brugada informó que luego de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa, se reportan 3 personas fallecidas, así como 70 personas lesionadas entre las que se encuentran 51 hombres y 16 mujeres.

Hasta el momento no se ha informado las identidades de las personas que perdieron la vida.

