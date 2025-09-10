Más Información
Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; siniestro deja tres muertos
Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico
“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa
La jefa de Gobierno de la CDMX Clara Brugada informó que luego de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa, se reportan 3 personas fallecidas, así como 70 personas lesionadas entre las que se encuentran 51 hombres y 16 mujeres.
Hasta el momento no se ha informado las identidades de las personas que perdieron la vida.
Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja al menos 3 fallecidos y 70 heridos; sigue aquí la cobertura
