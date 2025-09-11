La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó esta mañana el ataque contra el activista estadounidense y simpatizante Donald Trump, Charlie Kirk.

Al iniciar su conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal aseguró que están en contra de cualquier violencia, en especial la violencia política.

“Lamentar este suceso que hubo en los Estados Unidos con este activista, esta persona activista Charlie Kirk. También estamos totalmente en contra de cualquier violencia y particularmente la violencia política. Entonces, también nuestro nuestra condena a actos de este tipo”, expresó.

Asesinan a Charlie Kirk, simpatizante de Trump

Ayer miércoles, Charlie Kirk, creador de contenido de ultraderecha, director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, murió después de recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah.

Kirk llevaba unos cerca de 20 minutos hablando en el evento del campus cuando recibió un impacto de bala, poco después del mediodía, hora local, él estaba sentado bajo una carpa con el lema "El regreso de Estados Unidos".

De acuerdo con los videos que se viralizaron a través de redes sociales, se muestra a a Kirk sangrando por una aparente herida de bala cerca de su cuello.

