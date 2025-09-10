Más Información

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó, no tiene seguro vigente; venció en junio

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

Explosión de pipa deja 3 muertos, reporta Brugada; hay 70 heridos

Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Ya hay acuerdo entre palcohabientes y el estadio Banorte; podrán ingresar al Mundial sin costo extra

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

¿Quién era Charlie Kirk?; el influencer crítico del aborto y del movimiento LGBT fue asesinado en pleno discurso en Utah

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Atacan vivienda de alcalde electo de Coxquihui, Veracruz; reportan un muerto

Caen tres presuntos integrantes de la Unión Tepito en GAM; tenían droga y cartuchos útiles

Familiares despiden a víctimas de accidente en Atlacomulco; exigen justicia tras choque de tren y autobús

, creador de contenido de ultraderecha, director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, murió este miércoles 10 de septiembre después de recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah.

Kirk llevaba unos cerca de 20 minutos hablando en el evento del campus cuando recibió un impacto de bala, poco después del mediodía, hora local, él estaba sentado bajo una carpa con el lema "".

Charlie Kirk antes del atentado. (10/09/25) Foto: AP
De acuerdo con los videos que se viralizaron a través de redes sociales, se muestra a a Kirk sangrando por una aparente herida de bala cerca de su cuello.

Al momento del impacto, se escucha un solo disparo y se puede apreciar como Kirk levanta su mano derecha y cae de su silla mientras una gran cantidad de sangre brota del lado izquierdo de su cuello.

En los videos grabados por los asistentes del evento, también se puede escuchar los jadeos y gritos de los espectadores atónitos antes de que la gente comience a correr.

Corre la multitud tras atentado contra Charlie Kirk. (10/09/25) Foto: AP
La escena que muestran es caótica, ya que el pánico se apoderó de la gente y decidieron huir del lugar para ponerse a salvo.

La Universidad del Valle de Utah cerró su campus y canceló las clases hasta nuevo aviso.

Charlie Kirk sí fue trasladado a un hospital

Tras se impactado por un único disparo, Charlie Kirk fue llevado a un hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó a través de Truth Social que el influencer había fallecido.

El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de Estados Unidos de América mejor que Charlie. Era querido y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo transmitimos nuestro más sentido pésame a su preciosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", posteó Trump

Público, luego de que Charlie Kirk, director general y cofundador de la organización juvenil Turning Point USA, fuese baleado en la Universidad Utah Valley el 10 de septiembre, en Orem, Utah. Foto: AP
Con él viajaba su esposa, quién al principio pensó que todo era un montaje.

Kirk, de 31 años, era padre de familia y estaba casado.

