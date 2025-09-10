Más Información
Charlie Kirk, creador de contenido de ultraderecha, director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, murió este miércoles 10 de septiembre después de recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah.
Kirk llevaba unos cerca de 20 minutos hablando en el evento del campus cuando recibió un impacto de bala, poco después del mediodía, hora local, él estaba sentado bajo una carpa con el lema "El regreso de Estados Unidos".
De acuerdo con los videos que se viralizaron a través de redes sociales, se muestra a a Kirk sangrando por una aparente herida de bala cerca de su cuello.
Al momento del impacto, se escucha un solo disparo y se puede apreciar como Kirk levanta su mano derecha y cae de su silla mientras una gran cantidad de sangre brota del lado izquierdo de su cuello.
En los videos grabados por los asistentes del evento, también se puede escuchar los jadeos y gritos de los espectadores atónitos antes de que la gente comience a correr.
La escena que muestran es caótica, ya que el pánico se apoderó de la gente y decidieron huir del lugar para ponerse a salvo.
La Universidad del Valle de Utah cerró su campus y canceló las clases hasta nuevo aviso.
Charlie Kirk sí fue trasladado a un hospital
Tras se impactado por un único disparo, Charlie Kirk fue llevado a un hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó a través de Truth Social que el influencer había fallecido.
El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de Estados Unidos de América mejor que Charlie. Era querido y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo transmitimos nuestro más sentido pésame a su preciosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", posteó Trump
Con él viajaba su esposa, quién al principio pensó que todo era un montaje.
Kirk, de 31 años, era padre de familia y estaba casado.
Trump dice que Kirk es un "mártir de la verdad"; también asegura que la retórica de "izquierda radical" contribuyó a asesinato
