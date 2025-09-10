Charlie Kirk, creador de contenido de ultraderecha, director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, murió este miércoles 10 de septiembre después de recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah.

Kirk llevaba unos cerca de 20 minutos hablando en el evento del campus cuando recibió un impacto de bala, poco después del mediodía, hora local, él estaba sentado bajo una carpa con el lema "El regreso de Estados Unidos".

Charlie Kirk antes del atentado. (10/09/25) Foto: AP

De acuerdo con los videos que se viralizaron a través de redes sociales, se muestra a a Kirk sangrando por una aparente herida de bala cerca de su cuello.

Lee también ¿Quién era Charlie Kirk?; el influencer crítico del aborto y del movimiento LGBT fue asesinado en pleno discurso en Utah

Al momento del impacto, se escucha un solo disparo y se puede apreciar como Kirk levanta su mano derecha y cae de su silla mientras una gran cantidad de sangre brota del lado izquierdo de su cuello.

En los videos grabados por los asistentes del evento, también se puede escuchar los jadeos y gritos de los espectadores atónitos antes de que la gente comience a correr.

Corre la multitud tras atentado contra Charlie Kirk. (10/09/25) Foto: AP

La escena que muestran es caótica, ya que el pánico se apoderó de la gente y decidieron huir del lugar para ponerse a salvo.

La Universidad del Valle de Utah cerró su campus y canceló las clases hasta nuevo aviso.

Charlie Kirk sí fue trasladado a un hospital

Tras se impactado por un único disparo, Charlie Kirk fue llevado a un hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó a través de Truth Social que el influencer había fallecido.

Lee también Trump reporta la muerte del influencer Charlie Kirk; el activista recibió un disparo durante un evento en Utah

El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de Estados Unidos de América mejor que Charlie. Era querido y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo transmitimos nuestro más sentido pésame a su preciosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", posteó Trump

Público, luego de que Charlie Kirk, director general y cofundador de la organización juvenil Turning Point USA, fuese baleado en la Universidad Utah Valley el 10 de septiembre, en Orem, Utah. Foto: AP

Con él viajaba su esposa, quién al principio pensó que todo era un montaje.

Kirk, de 31 años, era padre de familia y estaba casado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa