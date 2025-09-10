El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el influencer conservador Charlie Kirk, asesinado este miércoles en un evento en la universidad de Utah Valley, es un "mártir de la verdad", y acusó que la retórica de la "izquierda radical" contribuyó al suceso.

“Estoy lleno de dolor e ira por el atroz asesinato de Charlie Kirk en un campus universitario de Utah. Charlie inspiró a millones y esta noche todos quienes lo conocieron y amaron están unidos en la conmoción y el horror”, dijo el presidente en un video de cuatro minutos publicado esta tarde.

“Este es un momento sombrío para Estados Unidos”, añadió el presidente, describiendo los esfuerzos de Kirk por viajar por el país y participar en un “debate de buena fe”.

"Durante años, los de la izquierda radical han comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con los nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo hoy en nuestro país, y debe cesar de inmediato", mencionó.

"Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política, incluidas las organizaciones que los financian y apoyan", remarcó Trump.

Afirmó que "un asesino intentó silenciarlo con una bala, pero no lo logró porque juntos garantizaremos que su voz, su mensaje y su legado perduren durante incontables generaciones. "Hoy, gracias a este acto atroz, la voz de Charlie se ha vuelto más grande y grandiosa que nunca".

El mandatario también expresó sus oraciones por la familia Kirk.

