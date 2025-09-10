Más Información

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó, no tiene seguro vigente; venció en junio

Explosión de pipa deja 3 muertos, reporta Brugada; hay 70 heridos

Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Ya hay acuerdo entre palcohabientes y el estadio Banorte; podrán ingresar al Mundial sin costo extra

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

¿Quién era Charlie Kirk?; el influencer crítico del aborto y del movimiento LGBT fue asesinado en pleno discurso en Utah

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Atacan vivienda de alcalde electo de Coxquihui, Veracruz; reportan un muerto

Caen tres presuntos integrantes de la Unión Tepito en GAM; tenían droga y cartuchos útiles

Familiares despiden a víctimas de accidente en Atlacomulco; exigen justicia tras choque de tren y autobús

El presidente estadounidense,, declaró que el influencer conservador Charlie Kirk, asesinado este miércoles en un evento en la universidad de Utah Valley, es un "mártir de la verdad", y acusó que la retórica de la "izquierda radical" contribuyó al suceso.

“Estoy lleno de dolor e ira por el atroz asesinato de en un campus universitario de Utah. Charlie inspiró a millones y esta noche todos quienes lo conocieron y amaron están unidos en la conmoción y el horror”, dijo el presidente en un video de cuatro minutos publicado esta tarde.

“Este es un momento sombrío para Estados Unidos”, añadió el presidente, describiendo los esfuerzos de Kirk por viajar por el país y participar en un “debate de buena fe”.

"Durante años, los de la izquierda radical han comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con los nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo hoy en nuestro país, y debe cesar de inmediato", mencionó.

"Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política, incluidas las organizaciones que los financian y apoyan", remarcó Trump.

Afirmó que "un asesino intentó silenciarlo con una bala, pero no lo logró porque juntos garantizaremos que su voz, su mensaje y su legado perduren durante incontables generaciones. "Hoy, gracias a este acto atroz, la voz de Charlie se ha vuelto más grande y grandiosa que nunca".

El mandatario también expresó sus oraciones por la familia Kirk.

