La mañana de este domingo 14 de junio se reportó el fallecimiento del cantante estadounidense Oliver Tree, a los 32 años de edad, luego de que el helicóptero en donde viajaba colisionara con otro en pleno vuelo al oeste de Río de Janeiro.

De acuerdo con lo explicado por Fabio Contreiras, portavoz del Cuerpo de Bomberos a los medios locales, el siniestro aéreo ocurrió en la localidad de Recreio dos Bandeirantes en Brasil, exactamente a las 8:59 hora local.

El artista sobrevolaba la zona junto a otras cinco personas, quienes también perdieron la vida tras el impacto del vehículo. Entre los acompañantes se encontraban el youtuber argentino Gasper Prim "Gaspi" y el director de videos Lucas Vignale.

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Oliver Tree, cantante estadounidense. (1993-2026). Fotos: Instagram, vía @olivertree

Un último adiós: así despidieron a Oliver Tree

La noticia de su deceso conmocionó a usuarios en redes sociales, especialmente a los fanáticos y seguidores del artista estadounidense, quienes al enterarse lo despidieron con una ola de imágenes, homenajes visuales y dedicatorias.

Algunos internautas destacaron que hace apenas unos días, el cantante se encontraba en México, grabando contenido junto al creador de contenido queretano Aaron Mercury, quien habría establecido recientemente una íntima amistad con el artista.

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Su último video con el youtuber de 25 años fue un baile junto a una botarga del Dr. Simi, personaje oficial de la cadena mexicana Farmacias Similares y una figura constante en el contenido del también compositor norteamericano.

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Usuarios despiden en redes sociales al artista estadounidense. Foto: Redes Sociales

La muerte del artista conmocionó a sus fanáticos y seguidores en redes, quienes recordaron su carismática personalidad, pues era conocido por viajar a muchos países y colaborar con creadores locales independientes.

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Usuarios despiden en redes sociales al cantante Oliver Tree. Foto: Redes Sociales

Oliver era conocido por fusionar elementos artísticos con música y comedia, creando una narrativa audiovisual distintiva que atraía la atención de personas de todas las edades; mezclaba pop alternativo, rock, electrónica y rap.

Usuarios despiden en redes sociales al cantante Oliver Tree. Foto: Redes Sociales

Diversos usuarios recordaron su penúltimo video en redes, donde lanza un contundente mensaje a los niños y niñas, enfocado en las burlas a la apariencia física. "Eres perfecto e increíble tal y como eres", señaló.

Usuarios despiden en redes sociales a Oliver Tree. Foto: Redes Sociales

Su música llegó hasta la pantalla chica, pues su tema "Do you feel me?", producido junto al DJ Whetnan, se incluyó en la banda sonora original de la serie animada de Amazon Prime, en el episodio 6 de la cuarta temporada.

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Usuarios despiden en redes sociales a Oliver Tree. Foto: Redes Sociales

En internet logró gran visibilidad, con temas populares como "Life Goes On", "Miss You" y "Hurt". En sus presentaciones en vivo incorporaba elementos únicos, como acrobacias y coreográficas, aportando dinamismo en el escenario.

No mames y hace apenas unos días Oliver Tree estaba felizmente en México haciendo contenido con el Dr. Simi y Aaron Mercury. La vida es tan injusta.



Descansa en paz, Oliver. 😭💔 pic.twitter.com/CFymc79SrS — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 14, 2026

*Con información de Mariana Lebrija Clavel

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