A un año de iniciada la guerra entre en Sinaloa entre los cárteles de La Chapiza y La Mayiza, hay un saldo trágico de más de 2 mil homicidios, más de mil 900 desaparecidos, más de 13 mil 500 víctimas directas por algún delito, más de 60 niñas y niños menores de edad asesinados y 142 desaparecidos, más de 6 mil 700 vehículos robados.

Destacaron senadores del PRI quienes expusieron que en Sinaloa a pesar de los operativos del gobierno federal, la estrategia ha sido fallida, con el gobernador Rubén Rocha, impune a pesar de los señalamientos en su contra, con una entidad donde gobierna el crimen organizado.

Afirmó la senadora Paloma Sánchez Ramos quien dijo que entre los saldos hay un gobernador que no ha renunciado a pesar de la exigencia ciudadana, 2 mil 662 negocios y comercios asaltados, 36 mil 000 millones de pesos en daño económico, 36 mil 000 empleos perdidos y al menos 2 mil negocios y empresas cerradas.

En rueda de prensa, dijo que quien gobierna en estos momentos es “es el crimen organizado”, ello a pesar del esfuerzo en los últimos meses de la presencia del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional.

Argumentó que esta grave situación amerita la renuncia de Rocha Moya porque la ciudadanía tienen un hartazgo por la violencia y exige ello porque el mandatario “no tiene control del estado, está escondido, ha manejado la crisis aparte muy mal, ha tenido declaraciones de verdad con una falta de empatía que ha generado todavía más crítica, coraje a las y los sinaloenses”.

Acompañada de senadoras y senadores del PRI, dijo que el gobernador Rubén Rocha Moya “con su silencio y falta de acción se ha vuelto cómplice de los criminales que provocan tanto miedo en Sinaloa”.

“Un gobernador cobarde, callado y que ha intentado normalizar y minimizar la crisis más grande que hemos enfrentado. Un gobernador que no gobierna y que, todo lo contrario, se esconde“, concluyó.

