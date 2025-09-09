Más Información

Van contra Roberto Blanco Cantú y tres socios más; "El señor de los buques" está implicado en el caso de huachicol fiscal

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Senado nombra a 18 integrantes del Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas; estos son los seleccionados

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa

México es el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

Culiacán, Sin.- En la comisaria del Limón de los Ramos, a la salida norte de la capital del estado, dos inmuebles fueron atacados a balazos, por lo que puertas y ventanas resultaron afectadas, sin que en estos hechos hayan resultado o muertas, como en un inicio se reportó a las líneas de emergencia.

Las autoridades fueron alertadas a través de llamadas a las líneas de emergencia sobre un supuesto enfrentamiento entre grupos rivales, en el que presuntamente había una persona muerta en un vehículo, lo cual fue descartado, al revisar una unidad en calidad de abandono, sin presentar daños.

El personal del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva que fue desplazado a esa zona, de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, en Culiacán, localizó una residencia dañada por diversos .

Casa es balaceada en Sinaloa (09/08/2025). Foto: Especial
Casa es balaceada en Sinaloa (09/08/2025). Foto: Especial

Según el reporte este inmueble de color salmón en su fachada, ubicada en la calle de la Loma, fue blanco de decenas de impactos de bala en fachada, puertas y ventanas, en su interior, no se encontró a ninguna persona.

Un segundo ataque, tuvo lugar en un salón de fiestas, cuyas puertas fueron destruidas y tanto el interior, como el exterior presentaron daños por impactos de bala, por lo que en forma iniciar, se tuvo que limitar en un tramo y un solo carril, la circulación de la carretera México-Nogales, en la comisaria del Limón de los Ramos.

A través de redes sociales, se divulgó que una vivienda campestre había sido en esa misma comisaria, sin embargo, los grupos mixtos de fuerzas federales y estatales, no lograron ubicar dicho inmueble.

Elementos de seguridad acordonaron la zona (09/08/2025). Foto: Especial
Elementos de seguridad acordonaron la zona (09/08/2025). Foto: Especial

La mañana de este martes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que a las líneas de emergencia del 911 se reportaron detonaciones de armas de fuego, por lo que se desplazó personal militar, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva, los cuales ya tienen controlada la situación.

A través de un breve mensaje, la autoridad aseguró que la circulación sobre la carretera México-Nogales, en la zona de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, sin que se tenga la confirmación de personas muertas en las nuevas confrontaciones.

Según los datos que notificaron a las autoridades en los reportes telefónicas, fueron en el sentido que desde la madrugada, hombres armados a bordo de camionetas, tuvieron una serie de enfrentamientos e incendiaron una vivienda, sin embargo, solo se encontró dos inmuebles atacados a balazos.

