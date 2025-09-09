Culiacán, Sin.- El Secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo dijo que a lo largo de un año, en hospitales públicos y clínicas privadas se han registrado hechos de violencia, en el caso más reciente del IMSS-Bienestar, se detuvo a una persona por actitud sospechosa, sin que se conozca su situación legal ya que eso compete a otra autoridad.

Aclaró que de los seis casos que se tienen registrados, sólo el que tuvo lugar la noche del viernes 29 de agosto pasado, en el Hospital Civil de Culiacán, en la colonia Gabriel Leyva, los hechos de violencia tuvieron lugar en el exterior.

Señaló que en todos los casos que se han registrado, no se tiene evidencias que los ataques hayan sido dirigidos contra el personal médico, enfermeras o administrativos, en la mayoría de los casos han sido contra pacientes que se encuentran internados.

González Galindo externó que con los nuevos protocolos de seguridad que se pusieron en práctica, la instrucción es que paramédicos y conductores de ambulancias acudan a conflictos violentos donde hay disparos, tendrán que esperar que la situación sea controlada por las fuerzas federales y de seguridad para tener la protección necesaria.

El personal de los hospitales y clínicas privadas, están obligados a notificar a las autoridades los ingresos de pacientes heridos de bala o con armas blancas, para que se fortalezca la seguridad, de acuerdo a la evaluación que se tenga sobre los lesionados.

Los registros más recientes, establecen el pasado fin de semana del mes de agosto, se tuvieron tres eventos violentos en dos hospitales y una clínica médica privada, en los cuales seis personas del sexo masculino fueron privados de la vida.

Dos de las víctimas, fueron rematados por personas armadas que ingresaron, casi en forma simultanea, a una clínica médica, ubicada en la calle Escobedo del segundo cuadro de la capital del estado y en otro en el área de Terapia Intensiva en el hospital IMSS-Bienestar, ubicado a un costado de la carretera que conduce a la sindicatura de Imala.

Un día antes da estos dos hechos, hombres armados que se estacionaron frente a la salida del área de Urgencias del Hospital Civil de Culiacán, dispararon contra todas las personas que se encontraban en ese sitio, en espera de información de familiares, atendidos en este lugar, sobre este ataque, fallecieron cuatro personas del sexo masculino.

