Culiacán.— En tres hospitales, dos públicos y una clínica médica privada, fueron asesinados cinco hombres, de los cuales dos de ellos fueron rematados en las áreas de recuperación, en el interior de los nosocomios.

La nueva ola de violencia que se centró en instituciones de salud dejó a dos mujeres heridas de bala, una de ellas de nombre Brianna “N”, de 13 años, y Milena “N”, de 47.

El primer ataque con armas automáticas se produjo la noche del viernes pasado contra varias personas de diferentes edades que se encontraban en el exterior del área de urgencias del Hospital Civil de Culiacán, en la colonia Gabriel Leyva.

Lee también: DEA destaca más de 50 arrestos de presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa; resalta decomiso de metanfetamina y coca

Las descargas de los rifles automáticos alcanzaron a siete personas, dos de ellas del sexo femenino, a tres vehículos estacionados y a una parte de la fachada de la institución médica.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado informó la muerte de José Ramón “N”, de 38 años; Jorge Armando “N”, de 32, y Rubén “N”, de 61.

Las cuatro personas que resultaron heridas en este ataque fueron trasladadas a diferentes hospitales de la capital del estado para su atención y posteriormente se dio a conocer que entre los lesionados se encontraba la menor Brianna “N”, de 13 años, y Milena “N”, de 47.

Lee también: Cártel de Sinaloa infiltró gestión de Quirino y el inicio de la de Rocha Moya

La Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal preventiva desplegaron un fuerte operativo en la zona, donde localizaron en una de las calles de la colonia Chapultepec (contigua a donde se ubica el Hospital Civil) un vehículo Toyota con las puertas abiertas, en cuyo interior se localizaron casquillos percutidos de armas de fuego.

La tarde del sábado, casi en forma simultánea, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado notificó reportes de detonaciones de armas de fuego en una clínica médica privada y en el Hospital General IMSS-Bienestar, ubicado en la carretera que conduce a Imala.

En el primer reporte se indicó que, en el área de terapia intensiva de una clínica médica, ubicada en la calle Mariano Escobedo, en el primer cuadro de la ciudad, dos hombres armados, con rifles automáticos y equipo táctico, remataron a un paciente que convalecía por heridas de impactos de bala.

Lee también: Harfuch descarta extinción del Cártel de Sinaloa; se encuentra mermado tras detención de cabecillas, señala

Las autoridades judiciales no revelaron la identidad del paciente asesinado. Sin embargo, fuentes extraoficiales señalaron que se trató de una de las personas del sexo masculino que resultó herido en el ataque en el exterior del área de urgencias del Hospital Civil de Culiacán.

Casi en forma simultánea a esta ejecución, un hombre que presuntamente ingresó disfrazado de enfermero al hospital IMSS-Bienestar, ubicado a un costado de la carretera a la sindicatura de Imala, llegó hasta el área de terapia intensiva y remató a un paciente que una noche antes había sido ingresado por heridas de bala.

Localizan a empleado

En la comunidad de la Bandera, en el municipio de Navolato, fue localizado el cuerpo de Ramón Joel Noriz Armenta, elemento de Protección Civil municipal, quien fue levantado por hombres armados el pasado viernes, cuando se dirigía a su trabajo.

El pasado viernes, Ramón Joel viajaba en una motocicleta, cuando en el camino fue interceptado por personas armadas que se lo llevaron y dejaron abandonado su vehículo.