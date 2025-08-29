Más Información
Mudanza y despedida de la vieja Suprema Corte; entre retratos y papeleo, así viven el último día laboral
SRE responde a "oferta" de Ted Cruz; seguridad en nuestro país es tarea exclusiva de autoridades mexicanas, afirma
Atrás quedó el riesgo de recesión, asegura Jonathan Heath, subgobernador de Banxico; advierte economía debilitada y estancada
Liga MX respalda al América; acusa a la alcaldía Benito Juárez por aplicar una sanción "sin escuchar a las partes"
Ratifican censura contra Tribuna de Campeche y el periodista Jorge González por caso Sansores; ordena supervisión permanente
FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr; es señalado por nexos con el Cártel de Sinaloa
"¡Fuera Noroña!" Protestan en su casa de Tepoztlán; inmueble no me pertenece, lo estoy pagando, dice legislador
La Administración de Control de Drogas (DEA) destacó más de 50 arrestos con vínculos directos con el Cártel de Sinaloa.
La división de Houston, Texas, posteó en X que "cierra la semana" con esa cifra "¡y aún no hemos terminado! #SinaloaCrackdown2025".
En la publicación adjuntó imágenes de "metanfetamina escondida en adoquines, un almacén ilegal de marihuana, kilos de cocaína, dinero en efectivo y armas, todo con vínculos con el Cártel de Sinaloa".
Lee también Sheinbaum: no hay "colaboración sin precedentes” con la DEA; rechaza afirmaciones de director de la agencia
Un día antes posteó otro mensaje contra el cártel, en el que se lee: "La cocaína incautada por DEA Houston junto con sus socios locales y federales se encontraba entre otras drogas letales que estaban destinadas a ser vendidas en el área de Houston con vínculos con el cártel Sinaloa conocido por ser una violenta organización de narcotráfico".
Apenas este viernes, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, dijo que "no hay organización en el planeta que asesine más estadounidenses que los cárteles (…) Trump ha sido claro que militares deben enfrentarlos".
El mandatario Donald Trump clasificó en este año al Cártel de Sinaloa, y a otras organizaciones criminales como grupos terroristas.
Trump usará a militares contra cárteles, reafirma su gobierno; no hay organización que asesine más estadounidenses que ellos, dice
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
acf/bmc