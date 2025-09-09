Cuernavaca, Mor.- La empresa Haleon, ubicada la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (Civac), anunció el cierre gradual de sus operaciones hasta concluir en definitiva en 2028. Esta es la segunda empresa que notifica formalmente su salida de Morelos. Nissan cerrará en marzo de 2026.

La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT) informó que la empresa Haleon, ubicada en el municipio de Jiutepec, comunicó de manera formal el cierre de sus operaciones en la entidad.

Haleon plc es una multinacional británica de atención médica para el consumidor con sede en Weybridge, Inglaterra. Es la compañía de atención médica para el consumidor más grande del mundo, con marcas que incluyen la pasta de dientes Sensodyne, los analgésicos Panadol y Advil y las vitaminas Centrum.

Lee también Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

El gobierno de Morelos informó que la compañía señaló que esta determinación no obedece a factores locales, sino a cambios estructurales en la dinámica del mercado internacional, derivados de la pandemia y que han impactado de manera directa su modelo de negocio.

“Desde el primer momento, el Gobierno del Estado a través de la SDEyT, ha brindado apertura y acompañamiento en este proceso. El cierre se desarrollará de manera escalonada hasta el año 2028, con el compromiso de la empresa de cumplir cabalmente con todas sus obligaciones laborales y contractuales”, citó la dependencia estatal.

De manera paralela, la SDEyT informó que puso en marcha un mecanismo de vinculación laboral para que las y los trabajadores, altamente capacitados, puedan integrarse a nuevas empresas del sector que se instalarán en Morelos.

Haleon ha reiterado su compromiso de mantener una salida ordenada, responsable y respetuosa con su plantilla laboral, dejando abierta la posibilidad de evaluar futuras oportunidades de inversión en la entidad, resaltó la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL