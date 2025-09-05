Más Información

Una que presuntamente se quedó sin frenos se impactó contra una vivienda en la calle Carril de la colonia San Juan Xalpa, en la .

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba a gran velocidad cuando el conductor perdió el control y terminó embistiendo la fachada del domicilio, ocasionando.

El estruendo alertó a los habitantes de la zona, quienes salieron de inmediato de sus casas temiendo una explosión, debido a que el vehículo transportaba combustible.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona y solicitaron la presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes verificaron que no hubiera fuga en la pipa para descartar riesgos mayores. Personal de Protección Civil también acudió al lugar para revisar la estructura del inmueble y determinar si representaba peligro para los moradores.

No se reportan personas lesionadas. Foto: Especial
Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas de gravedad; sin embargo, los residentes de la vivienda afectada fueron valorados por paramédicos debido a crisis nerviosas.

La pipa fue retirada con apoyo de grúas de gran tonelaje, mientras autoridades locales realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y confirmar si la falla mecánica fue la causa del accidente.

