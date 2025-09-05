Una pipa que presuntamente se quedó sin frenos se impactó contra una vivienda en la calle Carril de la colonia San Juan Xalpa, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba a gran velocidad cuando el conductor perdió el control y terminó embistiendo la fachada del domicilio, ocasionando graves daños materiales.

El estruendo alertó a los habitantes de la zona, quienes salieron de inmediato de sus casas temiendo una explosión, debido a que el vehículo transportaba combustible.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona y solicitaron la presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes verificaron que no hubiera fuga en la pipa para descartar riesgos mayores. Personal de Protección Civil también acudió al lugar para revisar la estructura del inmueble y determinar si representaba peligro para los moradores.

Lee también: Transportistas recibirán bono de combustible; van por incremento tarifario para el 2026

No se reportan personas lesionadas. Foto: Especial

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas de gravedad; sin embargo, los residentes de la vivienda afectada fueron valorados por paramédicos debido a crisis nerviosas.

La pipa fue retirada con apoyo de grúas de gran tonelaje, mientras autoridades locales realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y confirmar si la falla mecánica fue la causa del accidente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr