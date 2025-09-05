La madrugada de este viernes 5 de septiembre, un tráiler chocó contra un pilar del Metro elevado de la Línea B sobre Avenida Oceanía, entre las estaciones Oceanía y Romero Rubio, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México; reportan la muerte del chofer.

Cierre de Avenida Oceanía

El accidente ha provocado el cierre de carriles centrales de Avenida Oceanía, en dirección al Sur de la ciudad, a partir de Eje 2 Norte, por labor de servicios de emergencia a la altura de la calle Siberia.

Cierre vial. Foto: captura de pantalla

Línea B opera con normalidad

El Metro informó que, tras la inspección realizada por personal especializado, se confirmó que no se detectaron afectaciones estructurales en los elementos primarios del viaducto elevado de la Línea B. “Se concluyó que la infraestructura se encuentra en condiciones seguras para la operación”, afirmó.

La Línea B ofrece servicio con normalidad de Ciudad Azteca a Buenavista, con avance continuo de los trenes en todas las estaciones.

“De manera permanente se lleva a cabo el monitoreo de todas las estructuras de los viaductos elevados del Metro”, informó

