Más Información

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

La mañanera de Sheinbaum, 5 de septiembre

La mañanera de Sheinbaum, 5 de septiembre

Izan por primera vez en la historia la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas; "la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas": Sheinbaum

Izan por primera vez en la historia la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas; "la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas": Sheinbaum

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

Zacatecas presenta nueva infraestructura de C5; valora adquirir un "perro robot" artillado

Zacatecas presenta nueva infraestructura de C5; valora adquirir un "perro robot" artillado

En reciprocidad, Sheinbaum pidió extraditar a algunos reos

En reciprocidad, Sheinbaum pidió extraditar a algunos reos

La madrugada de este viernes 5 de septiembre, un chocó contra un pilar del elevado de la Línea B sobre Avenida Oceanía, entre las estaciones Oceanía y Romero Rubio, en la , en la Ciudad de México; reportan la muerte del chofer.

Cierre de Avenida Oceanía

El accidente ha provocado el cierre de carriles centrales de Avenida Oceanía, en dirección al Sur de la ciudad, a partir de Eje 2 Norte, por labor de servicios de emergencia a la altura de la calle Siberia.

Cierre vial. Foto: captura de pantalla
Cierre vial. Foto: captura de pantalla

Lee también

Línea B opera con normalidad

El Metro informó que, tras la inspección realizada por personal especializado, se confirmó que no se detectaron afectaciones estructurales en los elementos primarios del viaducto elevado de la Línea B. “Se concluyó que la infraestructura se encuentra en condiciones seguras para la operación”, afirmó.

La Línea B ofrece servicio con normalidad de Ciudad Azteca a Buenavista, con avance continuo de los trenes en todas las estaciones.

“De manera permanente se lleva a cabo el monitoreo de todas las estructuras de los viaductos elevados del Metro”, informó

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses