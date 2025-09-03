El secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, adelantó que para octubre o noviembre arrancará la construcción de nuevos colectores en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa e Iztacalco, tres de las más afectadas por las recientes lluvias de esta temporada.

Advirtió que la instrucción por parte de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, es que las obras que se realizan -para mitigar las afectaciones como inundaciones- sean de la mejor calidad, con el análisis y criterios técnicos adecuados, de tal forma que tengan más tiempo de vida útil, toda vez que se trata de infraestructura muy costosa y cuya ejecución es muy compleja.

“Hay que hacerlo muy bien, con mucho cuidado; ya para octubre tendremos los proyectos ejecutivos, y a partir de octubre-noviembre podemos empezar la construcción de estos colectores, que se van a hacer colectores en la GAM, en Iztapalapa, en Iztacalco, que han sido las zonas más afectadas”, dijo.

José Mario Esparza, adelantó que para octubre o noviembre arrancará la construcción de nuevos colectores. Foto: de BERENICE FREGOSO. EL UNIVERSAL

Esparza Hernández aseveró que además de los colectores, hay cárcamos de bombeo o se fortalecen con bombas adicionales algunas de estas plantas de bombeo, como se hizo en la colonia 20 de Noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza o en algunas partes de Iztacalco.

En conferencia de prensa, el secretario afirmó que la última etapa del Plan Tlaloque que se implementa en ante la época de lluvias, es la planeación de nueva infraestructura, como estos cárcamos que se anunciaron tras las fuertes lluvias que afectaron esas alcaldías en agosto pasado.

“Estas obras no se pudieran hacer en este momento porque estamos en plena temporada de lluvias, y aunque la infraestructura no está óptima, tiene una funcionalidad (y) es necesario usarla, pero ya para noviembre podemos estar interviniendo toda esta infraestructura, para estar mejor preparados para la próxima temporada de lluvias”, concluyó.

