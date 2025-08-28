El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, informó que este año Amazon invertirá 2 millones de dólares en la automatización del Ramal Santa Lucía, a fin de recuperar 300 litros de agua por segundo para atender a 250 mil habitantes de la Ciudad de México, principalmente en la zona oriente.

“Se contempla una inversión de hasta 2 millones de dólares por parte de Amazon, que reitero el agradecimiento, enfocada a la automatización y eficiencia del Ramal Santa Lucía, que actualmente demanda alrededor de 2 mil 500 litros de agua por segundo”, dijo durante la presentación del proyecto.

Explicó que se contempla un sistema de automatización de tanques, válvulas y tecnificación de la red hidráulica, que modulará las presiones, detectará y reparará fugas, para redistribuir el líquido “a las zonas más rezagadas, generando un equilibrio de sustentabilidad”.

También se prevé la instalación de sistemas que monitorean y ajustan la presión en tiempo real, a través de Xylem Vue, una plataforma de gestión inteligente alojada en Amazon Web Services (AWS), que permitirá enviar menos presión donde no se necesita.

Esparza dijo que la meta es que el caudal recuperado se canalice hacia la Trifurcación del Judío, una zona estratégica de la distribución del agua en la capital.

Esto forma parte de la segunda etapa de un proyecto de innovación hídrica: la primera inició en enero, cuando se instalaron válvulas especializadas, controladores y sensores de última generación en la Derivación San Antonio, a través de una inversión de 450 mil dólares.

El titular de la Segiagua indicó que, gracias a esta primera fase, se han recuperado 70 litros por segundo, para atender a 60 mil habitantes. “No es ningún esquema de operación privada, para nada. Nosotros hacemos la propuesta de proyectos, ellos invierten, pero todo es del Gobierno de la Ciudad de México”, afirmó.